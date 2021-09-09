Kuruçeşme'de rock rüzgarı - Son Dakika

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde önceki akşam Türk rock müziğin güçlü ismi Kıraç sevenleriyle buluştu.

Sahneye "Talihim Yok Bahtım Kara" şarkısıyla çıkan Kıraç, hayranları tarafından dakikalarca alkışlandı. Türk Rock Müziği'nin başarılı ismi, "Böyle bir konser uzun zamandır yapmamıştık. Kuruçeşme'yi özlemişiz. Boğazın dibinde çok güzel bir atmosfer. Rüzgara rağmen çok güzel bir seyirci var" sözleriyle duygularını dile getirdi.

KIRAÇ'TAN, BÜYÜK USTA CEM KARACA'YA ÖVGÜLER...

Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde dinleyicisiyle aynı atmosferi paylaşmaktan mutluluk duyan Kıraç, 'Türk Rock Müziği yapılması ve söylenmesi en zor türdür. İçinde hem şarkı hem de tiyatro vardır. Bunu da yapsa yapsa Cem Karaca yapardı; yaptı da zaten. Bize de kan ter içinde söylemek düşüyor' diyerek Karaca'nın 'Tamirci Çırağı' şarkısını seslendirdi.

Kendine has yorumu ve sahne tavırlarıyla hayranlarına muhteşem bir rock müzik ziyafeti sunan Kıraç, konserinde "Endamın Yeter", "Kan ve Gül", "Yıllar Sonra" gibi birbirinden hit şarkılarını seslendirdi.

KIRAÇ'A YOĞUN İLGİ

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Türk Rock Müziğinin başarılı ismi Kıraç, elektro gitar performanslarıyla da hayranlarının beğenisini topladı. Yüzlerce dinleyicisinin sesini şarkılarıyla bir araya getiren Kıraç, mikrofonu zaman zaman hayranlarına da uzattı.

Kuruçeşme sahnesinden alkışlarla ayrılan Kıraç, hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle çınlayan tezahüratlara sessiz kalmadı. Ünlü sanatçı bis yaparak yeniden sahneye çıktı ve repertuarının en sevilen şarkılarını hayranları için yeniden seslendirdi.