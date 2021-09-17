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Kuruçeşme'de Zara rüzgarı esti - Son Dakika

Kuruçeşme'de Zara rüzgarı esti

17.09.2021 16:09
Kuruçeşme'de Zara rüzgarı esti, System.String[]

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Evrensel müziğin güçlü sesi Zara'yı ağırladı.

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Evrensel müziğin güçlü sesi Zara'yı ağırladı.

Konser öncesi magazin basınının sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı Zara, "Bir sanatçının en büyük heyecanı konser öncesinde seyircisine hazırlanmak. Konsere hazırlanırken düğünüme hazırlanıyormuş gibi hissediyorum" sözleriyle heyecanını dile getirdi.

Konserine 'Vur Gitsin' şarkısıyla başlayan Zara, konser boyunca en sevilen şarkılarını seslendirdi. Ünlü şarkıcı konseri boyunca 'Dilenci', 'Bir Teselli Ver', 'Sevemedim Kara Gözlüm' gibi Türk müziğine damga vurmuş birçok şarkıya da repertuarında yer verdi.

ZARA GÖZ KAMAŞTIRDI

Zara, boğaz manzarası eşliğindeki keyifli konserinde hayranlarının karşısına üç ayrı kostümle çıktı. Ünlü şarkıcı sahneye ilk olarak omuzlarını ve belini siyah transparan tüllerle saran taş işlemeli uzun siyah bir elbise ile çıktı. Zarafetiyle göz kamaştıran ünlü şarkıcı konserinin ilerleyen dakikalarında hayranlarının karşısına bu kez içinde ışıl ışıl parladığı yeşil payet işlemeli bir başka zarif kostümle çıktı.

ZARA'DAN DANS ŞOV

Hayranlarına Kuruçeşme Açıkhava'da müzik dolu bir gece yaşatan Zara, sahnede muhteşem bir şova da imza attı. Bir yıldır dans dersleri aldığını dile getiren Zara, roman kıyafetleriyle sahneye çıktı ve 'Babuba' şarkısında sergilediği etnik dans figürleriyle adeta göz kamaştırdı. Ünlü sanatçının görsel şovunda kendisine dansçılar da eşlik etti.


Kuruçeşme'de Zara rüzgarı esti
Kuruçeşme'de Zara rüzgarı esti
Kuruçeşme'de Zara rüzgarı esti
Kuruçeşme'de Zara rüzgarı esti
Kuruçeşme'de Zara rüzgarı esti

Konser, Medya, Zara, Magazin, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Kuruçeşme'de Zara rüzgarı esti - Son Dakika Magazin


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