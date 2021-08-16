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Kuruçeşme'den Kraliçe geçti - Son Dakika

Kuruçeşme'den Kraliçe geçti

16.08.2021 18:47
Kuruçeşme'den Kraliçe geçti, System.String[]

Geceye özel anime karakteri olduğunu söyleyen Yener, kıyafetleri ile de hayran bıraktı.

Geceye özel anime karakteri olduğunu söyleyen Yener, kıyafetleri ile de hayran bıraktı. Hakan Akkaya imzalı iki kostüm giyinen sanatçı, kıyafet seçimi ile yine çok cesurdu. Kuruçeşme'ye özel repertuvar hazırlayan Yener, 'Ben sizinle her buluştuğumda tir tir titriyorum. Sizleri çok seviyorum. 21 yıldır hayatımdasınız. Sizden daha sadık bir aşk görmedim. Hepinize çok teşekkür ederim' diye sevenlerini selamladı.

Kuruçeşme'den Kraliçe geçti

20 YIL SONRA YENİDEN 'FİRUZE'!

18'LİK ANİME KRALİÇESİ HANDE YENER!

'Bu gece size divaların şarkılarını okuyacağım' diyen Yener, Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Nilüfer şarkılarıyla açılış yaptı. Söylediği şarkılar ve güçlü yorumuyla seyirciden uzun süre alkış alan Hande Yener, Sezen Aksu'nun vokalisti iken okuduğu ilk solo şarkının da 'Firuze' olduğunu söyledi.Sezen Aksu ile anılarını anlatan Yener' Kraliçe seni çok seviyorum. Vokalistliğini yaptığım yıllarda bir gün sahneye beni çağırdı ve Firuzeyi okuttu.. 20 yıl önce bu şarkıyla Sezen Aksu'nun sahnesinde sizlerle tanıştım. Bu şarkıdan sonra artık kendi kanatlarınla uçabilirsin dediğinden bugüne 20 yıl geçti. Şimdi de sahnede Hande Yener olarak sizlerle olmak büyük mutluluk ve onur' dedi. Hayranlarından gelen 'Çok güzelsin Hande tezahüratına ise ; 'Yaşsız olmayı seviyorum sonuçta 18 yaşındayım. İsteyenlere doktorumun numarasını verebilirim' esprisini yaptı.

Kuruçeşme'den Kraliçe geçti

'KURUÇEŞME AÇIKHAVA BİZE UMUT IŞIĞI OLDU'!

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yener' Yazın konser vereceğimiz performans mekanları o kadar azalmıştı ki; bir tek Harbiye Açıkhava kalmıştı. Kuruçeşme Açıkhava bize tekrar umut ışığı oldu' diyerek Paraf'ın önderliğinde gerçekleşen bağış kampanyasında bilet gelirlerinin bir kısmını Haçiko'ya bağışladığını açıkladı.

Kuruçeşme'den Kraliçe geçti
Kuruçeşme'den Kraliçe geçti

Hakan Akkaya, Ajda Pekkan, Hande Yener, Sezen Aksu, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kuruçeşme'den Kraliçe geçti - Son Dakika Magazin


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