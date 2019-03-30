Son Dakika Haberleri: Kuruçeşme Eski Kavşağı Kaldırılarak Yerine Yeni Dönel Kavşak Yapıldı

Kuruçeşme Eski Kavşağı Kaldırılarak Yerine Yeni Dönel Kavşak Yapıldı

1 saat önce

Şehir birçok noktasındaki cadde, bulvar ve kavşakları yenileyerek modern bir görünüme kavuşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi projeleri sonuçlandırmaya devam ediyor.

Kuruçeşme Eski Kavşağı Kaldırılarak Yerine Yeni Dönel Kavşak Yapıldı, System.String[]

Bu kpasamda İzmit Kuruçeşme semt merkezinde bulunan eski kavşak tamamen kaldırılarak yerine yeni bir dönel kavşak yapıldı. Çevre düzenlemesi ve yeşillendirmesi yapılan yeni dönel kavşak ile yoğun trafiğin hafifletilmesi amaçlanıyor.

380 TON ASFALT SERİMİ YAPILDI

Çalışmalar kapsamında Kuruçeşme yeni dönel kavşak için 380 ton asfalt kullanıldı. Yayalar için üç boyutlu yaya geçitleri ve otobüsler için durak yerleri yapıldı. Baskı beton ile yeni kaldırımlar inşa edilirken aydınlatma direkleri de yenilendi. Ayrıca dönel kavşağa 60 metre yağmursuyu hattı döşendi.

VATANDAŞLARA HİZMET VEREMEYE BAŞLADI

Yeni kavşak ile modern bir görünüme kavuşan alan vatandaşların hizmet vermeye başladı. Son olarak çizgileri çekilen kavşağın çevre düzenlemesi de yapıldı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanan Kuruçeşme'de yeni yapılan dönel kavşak ile trafiğin düzenlenmesi hedefleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:39 Kaynak: Bültenler

İzmit, Kuruçeşme, Güncel
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