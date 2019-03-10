Kuruçeşme Spor Kulübü Şampiyonluğu Doyasıya Kutladı

1. Amatör kümede şampiyon olarak Süper Amatör kümeye çıkan Beşiktaş Kuruçeşme Spor Kulübü, şampiyonluğunu Kuruçeşme Bizim Tepe Tesislerinde kutladı.

1. Amatör kümede şampiyon olarak Süper Amatör kümeye çıkan Beşiktaş Kuruçeşme Spor Kulübü, şampiyonluğunu Kuruçeşme Bizim Tepe Tesislerinde kutladı. Kulübü bu gecede Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper, Ak Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Ferşat Yıldırım ve Ak Parti Milletvekili Markar Esayan da yalnız bırakmadı.



Kuruçeşme Spor Kulübü, 1. Amatör kümede şampiyon olarak bir üst lig olan Süper Amatör ligine yükseldi. Yaşanan şampiyonluğu Kuruçeşme Bizim Tepe Tesislerinde kutlayan futbolcular, teknik heyet, kulüp yönetimi ve aileleriyle doyasıya eğlendi. Gecede Kuruçeşme Spor Kulübünü, Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper, Ak Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Ferşat Yıldırım ve Ak Parti Milletvekili Markar Esayan da yalnız bırakmadı.



"Beşiktaş Belediyesi bize yardımda bulunmadı"



Sezon boyunca zorlu bir süreçten geçtiklerini ve bu süre zarfında Beşiktaş Belediyesi'nden istedikleri yardımları göremediklerini belirten Kuruçeşme Spor Kulübü Başkanı Nadir Torun "Beşiktaş'ta 17 kulüp olarak sıkıntılarımız var. Hükümetimizden amatör spor kulüplerimize destek istiyorum. Burada ben Beşiktaş Belediye Başkanlığından bazı isteklerde bulundum. Biz şampiyon olduk ama bize en ufak bir yardımda bulunmadılar. Burada maddi bir destek yok. Biz kendi çabalarımızla maddi destek sunduk. Şikayetlerimizi dile getirdik ama yardımcı olmadılar" dedi.



"Amatör spor kulüplerine destek vermeli"



Seçimlerde belediye başkanlığını kazanacak adayın amatör spor kulüplerine destek vermesi gerektiğini belirten Torun "Yeni seçilecek olan burada yerel başkanlara sesleniyorum. Burada amatör kulüplere bir ivme kazandırmaları için gençliğin iyiye gitmesi için daha büyük çaba göstermeleri ve bu konuda duyarlı olmaları gerekiyor. Eğer duyarlı olmazlarsa gençlikten hiçbir şey beklemesinler. Gençliğimize kazandırılan bir onur Türkiye'mize kazandırılan bir onurdur bu konuda duyarlı olmalarını istiyorum" diye konuştu.



Gecede kısa bir konuşma yapan Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper de "Kuruçeşme benim için özel bir yer. Kuruçeşme Spor Kulübü'nün de bizim seçim çalışmamızda bambaşka bir yeri var. Kuruçeşme sporun şampiyonluğunu kutluyorum. Kuruçeşme'nin başkanı Kuruçeşme'nin ağabeyi Kuruçeşme Spor Kulübü'nün bu başarısını altına imza atan Nadir Torun kendisini özellikle kutluyorum" diye konuştu - İSTANBUL

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bakan Kurum: TOKİ'nin Konutlarına Gelen Talep Sayısı 3 Günde 25 Bini Aştı

Ankaragücü, Bursasapor ile 0-0 Berabere Kaldı

Seçimlere Sayılı Günler Kala Son Anket! 10 Büyükşehirde Kim Önde?

Son Dakika! 8 Mart'ta Ezanı Islıkyanlara Erdoğan'dan Tepki: Terbiyesizlik