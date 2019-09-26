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Kuruçeşme trafiğini rahatlatacak düzenleme

58 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi, Kuruçeşme trafiğinde oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla bölgede bulunan çorba çeşmesini farklı bir alanda hizmet vermek koşulu ile kaldırdı.

Kuruçeşme trafiğini rahatlatacak düzenleme, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi, Kuruçeşme trafiğinde oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla bölgede bulunan çorba çeşmesini farklı bir alanda hizmet vermek koşulu ile kaldırdı.


Kuruçeşme Hasan Atakan Caddesi üzerinde faaliyette olan çeşme, bölgedeki esnaf ve vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine, Büyükşehir Belediyesi ile de yapılan istişareler sonrasında alınan ortak karar ile kaldırıldı. Bölgedeki trafiğin rahatlatılması amacıyla yapılan çalışma ile özellikle sabah saatlerinde bölgede oluşan trafik sıkışıklığının giderilerek, meydana gelebilecek trafik azalarının önüne geçilmesi sağlandı.


Bölge sakinlerinin isteği ile kaldırılan çorba çeşmesinin uygun bir yer belirlenmesiyle tekrar hizmete açılacağı duyuruldu. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Kuruçeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:30 Kaynak: İHA
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