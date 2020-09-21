Kuruçeşme tramvay hattı için ilk adım atıldı - Son Dakika

Kuruçeşme tramvay hattı için ilk adım atıldı

Akçaray Tramvay Hattını Plajyolu'ndan Kuruçeşme'ye bağlayacak olan Kuruçeşme Tramvay hattının yapımı için ihaleye çıkıldıŞehir trafiğine nefes aldıracak bir proje Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçiriliyor.

Kuruçeşme tramvay hattı için ilk adım atıldı, System.String[]

Akçaray Tramvay Hattını Plajyolu'ndan Kuruçeşme'ye bağlayacak olan Kuruçeşme Tramvay hattının yapımı için ihaleye çıkıldı

Şehir trafiğine nefes aldıracak bir proje Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçiriliyor. Büyükşehir, toplu taşımaya öncelik vererek raylı sistem ağını genişletiyor. Bu kapsamda, İzmit ilçesindeki mevcut Akçaray Tramvay Hattı, Plajyolu İstasyonundan D-100'ün karşı tarafına geçerek Kuruçeşme'ye bağlayacak olan proje için ihale yapıldı. Büyükşehir Ana Hizmet Binasında E-İhale olarak yapılan ihaleye 7 firma teklif sundu. İhalede en yüksek teklif 116 milyon 774 bin TL, en düşük teklif 61 milyon 321 bin TL olarak verildi.

Plaj yolu - Kuruçeşme arasında yapılacak olan tramvay hattı Plajyolu durağından Kuruçeşme kavşağına doğru D-100 üzerinden 332 metre çelik tramvay köprüsü ile geçecek. Mevcutta bulunan D-100 İstanbul yönüne gidiş için İzmit batı gişeler bölgesi yazıhaneler mevkiinden bağlantı sağlanacak ve Kuruçeşme kavşağı yeniden düzenlenecek. Kuruçeşme Tramvay hattı yapım işi ile İzmit Otogarı'ndan Kuruçeşme'ye ulaşım daha hızlı ve konforlu bir şekilde gerçekleşecek. Proje kapsamında toplamda 812 metre çift hat için 1 adet istasyon ve 2 adet yaya köprüsü yapılacak. Tramvay hattının geçtiği güzergahta bulunan mevcut yollar ve İzmit -İstanbul yönü Batı Otoyol girişi yenilenecek. Güzergah üzerinde bulunan altyapıların deplasesi de bu proje kapsamında yapılacak. Hattın enerjisini sağlamak için 1 adet Trafo merkezi de kurulacak.

Kuruçeşme tramvay hattının tamamlanmasıyla birlikte tramvay hattı uzunluğu 10.212 metrelik çift hatta ulaşacak. 3 kilometre tek hatlı depo sahasıyla birlikte tramvayın tek hat uzunluğu 23.4 kilometreye ulaşacak. Kuruçeşme istasyonuyla durak sayısı 16'ya ulaşacak ve yeni yapılacak olanla birlikte 7 adet trafo merkezi hizmet verecek. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kuruçeşme, Tramvay, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 14:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuruçeşme tramvay hattı için ilk adım atıldı - Son Dakika

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