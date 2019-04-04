Son Dakika Haberleri: Kuruçeşme Tramvay Hattı İçin Yeni Alt Geçit

Kuruçeşme Tramvay Hattı İçin Yeni Alt Geçit

1 saat önce

Kocaeli'de tramvay hattının Kuruçeşme bölgesine ulaşabilmesi için İzmit Mevlana Kavşağı'na alt geçit inşa edilecek.

Kuruçeşme Tramvay Hattı İçin Yeni Alt Geçit, System.String[]
Kocaeli'de tramvay hattının Kuruçeşme bölgesine ulaşabilmesi için İzmit Mevlana Kavşağı'na alt geçit inşa edilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşıma nefes aldıracak ve konfor getirecek hizmetlerine devam ediyor. Vatandaşların memnuniyetini kazanan Akçaray Tramvay Hattının Kuruçeşme bölgesine uzatılacak kesiminde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından alt geçit inşa edilecek. İzmit D - 100 Karayolu üzerinde bulunan Mevlana Kavşağı'nın altına inşa edilecek olan alt geçit içerisinden tramvay araçları geçerek Plajyolu bölgesine geçişi sağlanacak.

18 metre uzunluğunda

Mevlana Kavşağı'nda gerçekleştirilecek olan çalışmalar kapsamında mevcutta bulunan eski alt geçit yıkılarak yerine 18 metre uzunluğunda 6 metre yüksekliğinde ve 9 buçuk metre genişliğinde yeni alt geçit inşa edilecek. Yeni alt geçitte 895 metre küp hazır beton, 90 ton nervürlü donatı çeliği, bin metrekare parke, 2 bin 500 metre bordür, 6 bin 100 ton asfalt ve 500 metre oto korkuluk imalatı yapılacak.

Mevlana kavşağında da düzenlemeler yapılacak

Okullar bölgesinden Plajyoluna ulaşılacak tramvay hattı kapsamında yapılacak alt geçit ile D - 100 Karayolu üzerinden Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı önünden Kuruçeşme'ye geçilmesi sağlanacak. Alt geçit çalışmaları kapsamında D - 100, yan yol ve Mevlana kavşağındaki kollarda çeşitli düzenlemeler de yapılacak. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:57 Kaynak: İHA

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