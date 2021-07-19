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Kuruçeşme tramvay hattında genişletilen yola asfalt serildi - Son Dakika

Kuruçeşme tramvay hattında genişletilen yola asfalt serildi

19.07.2021 11:22
Kuruçeşme tramvay hattında genişletilen yola asfalt serildi, System.String[]

Pilajyolu'ndan Kuruçeşme'ye uzanacak olan tramvay hattı projesi kapsamında genişletilen yola asfalt serimi yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Plajyolu-Kuruçeşme tramvay hattında ekipler hummalı çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Plajyolu'ndan Kuruçeşme'ye uzatacağı tramvay hattı kapsamında genişletilen yola asfalt serimi gerçekleştirildi.

ARAÇLAR YENİ YOLU KULLANACAK

Tramvay hattının güzergâhı olan eski yol, asfalt serimi yapılan genişletilen yolun tamamlanması sonrası kapatılacak. Kuruçeşme'ye araç trafiği batı gişeler bölgesi yazıhaneler mevkiinde yapılan yeni yolla sağlanacak. Şuan ki mevcut yoldan tramvay hattı geçecek.

KURUÇEŞME GİDEN YOL GENİŞLETİLİYOR

İzmit İlçesindeki mevcut Akçaray Tramvay Hattı Plajyolu İstasyonu'ndan D-100'ün karşı tarafına geçerek Kuruçeşme'ye bağlanacak. İzmit batı gişelerinden Kuruçeşme'ye giden 900 metre uzunluğundaki yolda genişletme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, yeni yolda duvar imalatları, menfez yapımı ve elektrik ile MOBESE hatlarının deplase çalışmaları da devam ediyor.

D-100 GENİŞLETİLEN YOLDAN DEVAM EDECEK

Ekstra 2 şerit daha eklenerek genişletilecek ve asfaltlanacak yeni yoldan Kuruçeşme, Derince ve Körfez istikametine D-100 üzerinden araç trafiği akışı sağlanacak. Çalışma kapsamında Kuruçeşme kavşağı yeniden düzenlenirken mevcut araç trafiğinin aktığı yoldan tramvay hattı geçecek.

ESKİ YAYA KÖPRÜLERİ YIKILACAK

Kuruçeşme girişte Gümüşhaneliler Vakfı'nın önünde ve İzmit Lisesi önündeki eski köprüler yıkılarak yerlerine çelik konstrüksiyon iki yeni modern yaya köprüsü inşa edilecek. Yaklaşık 59 metre çelik konstrüksiyon olarak imal edilecek Acıbadem yaya köprüsü ve İzmit Lisesinin önünde de 52 metre uzunluğunda çelik konstrüksiyondan yeni yaya köprüsü yapılacak.

TRAMVAY HATTI 23,4 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Hattın enerjisini sağlamak için 1 adet Trafo Merkezi kurulacak. Kuruçeşme tramvay hattının tamamlanmasıyla birlikte tramvay hattı uzunluğu 10 bin 212 metrelik çift hatta ulaşacak. 3 kilometre tek hatlı depo sahasıyla birlikte tramvayın tek hat uzunluğu 23,4 kilometreye ulaşacak. Kuruçeşme istasyonuyla durak sayısı 16'ya ulaşacak ve yeni yapılacak olanla birlikte 6 adet trafo merkezi hizmet verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Tramvay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kuruçeşme tramvay hattında genişletilen yola asfalt serildi - Son Dakika


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