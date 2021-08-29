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Kurucu Başkan Alp, bu defa seçilerek başkan seçildi - Son Dakika

Kurucu Başkan Alp, bu defa seçilerek başkan seçildi

29.08.2021 21:09
Kurucu Başkan Alp, bu defa seçilerek başkan seçildi, System.String[]

Deva Partisi Kuşadası 1. Olağan Kongresi gerçekleşti.

Deva Partisi Kuşadası 1. Olağan Kongresi gerçekleşti. Kongrede Kurucu İlçe Başkanı Behçet Alp güvenoyu alarak yeniden seçildi.

DEVA Partisi Aydın'da ilçe kongrelerini yapmaya devam ediyor. Nazilli ve Didim İlçe Kongrelerinin ardından Kuşadası'nda da 1. olağan Kongre gerçekleşti. Kuşadası Ticaret Odası'nın kongre salonunda gerçekleşen kongreye DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Aydın İl Başkanı Hakan Çağlar Erürker, Kurucular Kurulu Üyesi Meltem Gürler, Denizli İl Başkanı Özgür Erol, Muğla İl Başkanı Tolga Keskin, Torbalı İlçe Başkanı Serdar Havsut, Efeler İlçe Başkanı Alev Karaca, Nazilli İlçe Başkanı Mehmet Yaşar Öztekin ve çok sayıda partili katıldı.

Başkan Alp: Cumhuriyetin temel nitelikleri vazgeçilmezimizdir

Kongrede bir konuşma yapan DEVA Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Behçet Alp, "Deva Partisi Türkiye siyasi hayatında yaşanan tıkanıklığı gidermek için kurulmuştur. Deva Partisini kuran başta Ali Babacan olmak üzere kurucularımıza teşekkür ediyorum. İlçemizde siyaset yapmanın zor olduğu bir dönemde elini, gövdesini taşın altına koyan ilçe teşkilatını birlikte kurduğumuz yol arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhuriyetin temel niteliklerinin vazgeçilmezleri olduğunu vurgulayan Başkan Alp, "Kuşadası'nda siyaset yapmanın zor olduğu bir dönemde elini, gövdesini taşın altına koyan ilçe teşkilatını birlikte kurduğumuz yol arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Deva Partisi programıyla, tüzüğüyle, kurucularıyla, teşkilat yapısıyla Türkiye'nin tamamına hitap etmektedir. Cumhuriyetin temel nitelikleri vazgeçilmezimizdir. Siyaseti rövanş siyaseti olarak görmeyeceğiz. Deva Partisi ülkeyi ve devleti yönetmeye talip bir partidir. 'Şapkamı koysam kazanırım' zihniyetinin son kullanma tarihi çoktan geçmiştir. Kuşadası'nın işinin ehli dürüst, liyakatlı kadrolara ihtiyacı vardır. Kuşadası ben yaptım oldu zihniyeti ile değil ortak akıl ile yönetilmelidir. Bizler DEVA kadroları olarak Kuşadası'nın problemlerini biliyoruz ve Kuşadası'nın yeniden turizmin göz bebeği olması için, marka ve şehir haline getirebilmek için gerekli bilgi, birikime ve donanıma sahibiz. Bugün burada seçilecek olan kadrolar yerelde ve genelde seçimlerde partimizi iktidara taşıyacak olan kadrolardır. Biz umutluyuz, biz hazırız, bu güzel ülkenin çocuklarının, gençlerinin yarınları için her türlü çaba ve gayretin içinde yer alacağız. Buradan söz veriyoruz, Kuşadası teşkilatı olarak üzerimize düşeni yapacağız yılmadan yorulmadan çok çalışacağız. Kuşadası'na deva olmak Aydın'a deva olmak, Türkiye'mize deva olmak boynumuzun borcudur. Bir kez daha buradan Kuşadası'nın DEVA'sının hazır olduğunu haykırıyor, teşekkür ediyor Kongremizin ilimize, ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni yönetim belli oldu

Delegenin güvenoyunu alan Avukat Behçet Alp'in başkanlığındaki yönetim; Alper Şık, Ayhan Kışlalı, Aygen Kazancıoğlu, Baturay İpek, Burcu Aydın Özkeskin, Eray Dokur, Erdinç Aktuna, Halil Erenoğlu, Hasan Gülday, Kemal Burak Palademir, Mukadder Keçeçi, Münife Akyürek, Rahmi Yel, Ömer Özdemir, Orhan Gürkan, Mehmet Ceylan, Mert Oğur, Kadir İsmail Kuşçu, İsa Bayrak ve Ali Paksoy'dan oluştu. - AYDIN

Kurucu Başkan Alp, bu defa seçilerek başkan seçildi
Kurucu Başkan Alp, bu defa seçilerek başkan seçildi
Kurucu Başkan Alp, bu defa seçilerek başkan seçildi
Kurucu Başkan Alp, bu defa seçilerek başkan seçildi
Kurucu Başkan Alp, bu defa seçilerek başkan seçildi

Deva Partisi, Hisarcık, Kuşadası, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kurucu Başkan Alp, bu defa seçilerek başkan seçildi - Son Dakika


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