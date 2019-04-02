Son Dakika Haberleri: Kurucu Meclisten Başkan Çelik'e Tebrik

Kurucu Meclisten Başkan Çelik'e Tebrik

1 saat önce

Şehzadeler Belediyesi kurucu meclis üyeleri, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret ederek, seçimlerden zaferle çıkmasını tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.

Kurucu Meclisten Başkan Çelik'e Tebrik, System.String[]
Şehzadeler Belediyesi kurucu meclis üyeleri, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret ederek, seçimlerden zaferle çıkmasını tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.

Girdiği ikinci seçimden de belediye başkanı seçilerek zaferle ayrılan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, tebrikleri kabul etmeye başladı. Başkan Çelik'e ilk tebrik, Şehzadeler Belediyesi kurucu meclis üyelerinden geldi. Şehzadeler Belediyesi kurucu meclis üyeleri, Başkan Çelik'i ziyaret ederek, hem tebriklerini iletti hem de yeni dönem için başarı temennilerini dile getirdi. Şehzadeler Belediyesi'nin kurucu meclis üyelerine ziyaret ve iyi dilekleri için teşekkür eden Başkan Çelik, "Sizlerle birlikte Şehzadeler halkına büyük hizmetler verdik. Bir yandan sıfırdan bir belediye kurduğumuz yolculukta öte yandan 67 mahallemize kesintisiz hizmetlerimizi ulaştırdık. Kentimize verdiğimiz büyük hizmetlerde vermiş olduğunuz destek, emek ve gayret nedeniyle sizlere ayrıca teşekkür ederim. Yeni dönemde de Şehzadeler halkına ve kentimize daha fazla hizmet verebilmenin gayretinde olacağız ve bu yolda sizlerin de bizi yalnız bırakmayacağınızı biliyoruz." şeklinde konuştu. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:41 Kaynak: İHA

Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi, Şehzadeler, Politika
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