Kurucuovalılar'dan örnek ramazan ayı ve salgın dayanışması - Son Dakika

Konya Kurucuovalılar Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ramazan ayı dolayısıyla yardım kampanyası düzenlendiği bildirildi.

Dernek Başkanı Hasan Özen, yaptığı yazılı açıklamada, dernek yönetim kurulu olarak hem ramazan ayının gelmesi nedeniyle hem de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle birçok ihtiyaç sahibi hemşerilerine yardım eli uzatabilmek amacıyla topyekün bir seferberlik başlatarak bir yardım kampanyası düzenlediklerini belirtti.

Kampanya çerçevesinde dernek yönetimi olarak mahalle temsilcileri aracılığıyla salgın dolayısıyla işini kaybetmiş ve maddi güçlük çeken aileleri tesbit ettiklerini vurgulayan Özen, şunları kaydetti:

"Birçok Kurucuovalı hemşerimiz bizim de çorbada tuzumuz olsun, birlikte daha güçlüyüz" diyerek kampanyaya büyük bir destek verdi. Kampanya kapsamında Kurucuova Mahallesi'nden 50, Konya'dan 7, Beyşehir'den 7, İzmir'den 3, Antalya ve Isparta illerinden ise birer aileye ihtiyaç durumlarına göre nakdi ve gıda yardımı sağlandı. Ayrıca, yaşanan bu zorlu süreçte ekonomik sıkıntılara rağmen 15 lisans eğitimi alan 15 Kurucuovalı öğrencimize de kesintisiz eğitim bursu ödemelerini devam ettiriyoruz. Destek veren, hayırda bulunan tüm hemşerilerime duacıyız ve teşekkür ediyoruz, mübarek ramazanlarını da tebrik ediyoruz."