Kurugöl Kanyonu eski günlerini arıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurugöl Kanyonu eski günlerini arıyor - Son Dakika

Kurugöl Kanyonu eski günlerini arıyor

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Geçtiğimiz yıl Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşana sel felaketi sonrası bölgenin etkili turizm noktalarından birisi olan Kurugöl Kanyonu eski günlerine dönmeyi bekliyor.

Kurugöl Kanyonu eski günlerini arıyor, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Geçtiğimiz yıl Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşana sel felaketi sonrası bölgenin etkili turizm noktalarından birisi olan Kurugöl Kanyonu eski günlerine dönmeyi bekliyor.


Geçtiğimiz yıl temmuz ayında yaşanan sel felaketi sonrasında bölgenin en etkili turizm noktalarından birisi olan Kurugöl Kanyonu eski günlerine dönmeyi bekliyor. Yaşanan toprak kayması ve suyun debisinin yükselmesi ile birlikte bölgede ki doğa yürüyüş parkuruna kaya parçaları kaldı. Ayrıca bölgede bulunan ahşap köprülerinde tamamı yıkıldı. Son yıllarda ulusal ve uluslar arası gezi, seyahat ve yürüyüş rotaları arasına eklenen Kurugöl Kanyonu'nun son halinin içler acısı halde olduğunu dile getiren köylüler, kanyon yolunun bir an önce yapılarak yaz döneminde ziyaretçilerini ağırlamaya başlamasını bekliyor. - DÜZCE

Akçakoca, Kurugöl, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:23 Kaynak: İHA
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