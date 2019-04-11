Son Dakika Haberleri: Kurukahveci Mehmet Efendi'den 'Taklit Logo' Davası

Kurukahveci Mehmet Efendi'den 'Taklit Logo' Davası

1 saat önce

ÜNLÜ Kurukahveci Mehmet Efendi şirketi, elektronik sigara likit tüpü satan buharkeyf.com adlı internet sitesinin, kendi logosuyla ürün sattığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kurukahveci Mehmet Efendi'den 'Taklit Logo' Davası, System.String[]
ÜNLÜ Kurukahveci Mehmet Efendi şirketi, elektronik sigara likit tüpü satan buharkeyf.com adlı internet sitesinin, kendi logosuyla ürün sattığı iddiasıyla  savcılığa suç duyurusunda bulundu. 1871'de kurulan Kurukahveci Mehmet Efendi şirketi, internet sitesine erişiminin engellenmesini isteyerek, markasının değerini düşürdüğü gerekçesiyle de internet sitesinin yetkilisi Yasemin F.'ye 5 bin TL'lik tazminat davası açtı.  

Avukat aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'ne açılan  tazminat davası dilekçesinde 1933 yılında tescili yapılan Kurukahveci Mehmet Efendi markasının Türkiye'nin ilk tescilli markalarından olduğunu belirtildi.  Dilekçede  150 yılı aşan Kurukahveci Mehmet Efendi markasının logosunun birebir taklit edilip, ne şekilde üretildiği belli olmayan  elektronik likit sigara tüplerine yapıştırılarak internetten satışının gerçekleştiğine yer verildi.

İnternet sitesinin sorumlularının ortaya çıkartılması amacıyla kendilerinin de ürün siparişi verdiklerini belirten şirket avukatı dilekçesinde, ödeme yapılması için Yasemin F.'nin hesap numarasının verildiğini belirtti.  Avukat, internet sitesine erişimin engellenmesini, marka hakkına tecavüzün durdurulmasını isteyerek Yasemin F.'den 2 bin 500 TL maddi, 2 bin 500 TL manevi tazminat istedi.   Mahkeme 'buharkeyf.com' internet sitesine erişimin engellenmesine karar verdi. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak. - İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:51 Kaynak: DHA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar, Euro ve Altında Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar Kuzugöbeği Mantarı Kilosu 100 TL'den Satılıyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan'daki Darbe ile İlgili Açıklama Erzurumspor, Kasımpaşa Maçının İptali İçin Tff'ye Başvurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 19:17:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurukahveci Mehmet Efendi'den 'Taklit Logo' Davası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]