Kurul üyesi, kız öğrenciyi taciz etti salondakiler kahkaha attı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennessee eyaletinde gerçekleşen bir okul aile birliği toplantısı, infial yaratan bir taciz skandalına sahne oldu.

Washington County Okul Kurulu üyesi Keith Ervin’in, kürsüde konuşma yapan reşit olmayan bir lise öğrencisine yönelik sarf ettiği sözler ve fiziksel teması, eğitim camiasında "etik sınırların aşılması" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Olay, yerel müfredat ve okulların yeniden yapılandırılması konularının tartışıldığı halka açık bir toplantı sırasında yaşandı. Toplantının canlı yayınlandığı sırada, David Crockett Lisesi son sınıf öğrencisi olan genç kız, görüşlerini bildirmek üzere kürsüye çıktı.

Konuşmasını bitirdiği anda kurul üyesi Keith Ervin, beklenmedik bir şekilde yerinden kalkarak öğrencinin yanına yaklaştı.Görgü tanıklarının ve kamera kayıtlarının ifadesine göre Ervin, kolunu genç kızın omzuna atarak, salondakilerin buz kesmesine neden olan şu cümleleri kurdu: “Ne kadar ateşli olduğunun farkında mısın?” Hemen ardından genç kıza hangi okulda okuduğunu soran Ervin, aldığı cevabın ardından sırıtmaya devam ederek yerine geçti.

Olayın en dikkat çekici ve üzücü yanlarından biri, Ervin bu sözleri sarf ederken salondaki diğer yetkililerin müdahale etmek yerine durumu gülümseyerek geçiştirmesi oldu. Ancak görüntüler sosyal medyaya düştüğü anda tepkiler çığ gibi büyüdü.

Bölge halkı, olaya güldüğü iddia edilen Müfettiş Jerry Boyd ve Keith Ervin’in derhal görevden alınması için kampanya başlattı. İmza kampanyasını başlatan Brad Arnett, yerel medyaya yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bir kız ve bir erkek çocuk babası olarak izlediklerim karşısında dehşete düştüm.

Bu, eğitim sistemimizdeki 'eski dostlar' ağının birbirini koruma çabasıdır. Bir eğitimcinin, bir öğrenciyi bu şekilde metalaştırması kabul edilemez. Suçlamaların ardından sessizliğini bozan Keith Ervin, kendisini ilginç bir argümanla savundu. Sözlerinin çarpıtıldığını iddia eden Ervin, "Ben eski toprak bir çiftçiyim, kötü bir niyetim yoktu. Sadece sorduğu akıllıca sorulardan etkilendim ve onunla gurur duydum," dedi.

Ancak bu açıklama, öğrenci velileri ve okul yönetim kurulu başkanı Annette Buchanan tarafından yeterli bulunmadı. Buchanan, Ervin’in davranışının öğrenciyi "nesneleştirdiğini ve aşağıladığını" açıkça belirtti.