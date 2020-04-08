Kurulacak 2 hastane, salgının yayılımına dair yeni senaryolara cevap verecek - Son Dakika

İstanbul'daki vaka yoğunluğunun sağlık kapasitesini zorlayabileceği düşünülürken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve İstanbul'a kurulmaya başlanan 2 yeni salgın hastanesinin bu ihtiyacı karşılayacağı bildirildi.



Türkiye'de COVID-19 virüsüne dair ilk vakanın açıklandığı 11 Mart 2020 tarihinden bu yana 34 bin 109 vaka tespit edilirken virüs nedeniyle 725 can kaybı yaşandı. Yapılan toplam test sayısı 222 bin 868'e ulaşırken bugüne kadar bin 582 hasta iyileşti. Artırılan önlemler kapsamında sosyal izolasyonu sağlamak için 60 yaş üştü ile 20 yaş altı bireyler için sokağa çıkma yasağı uygulanırken vaka sayısındaki artış devam ediyor.



Econix Araştırma, sosyal izolasyon kapsamında alınan tedbirler ve Türkiye'deki sağlık sistemine ilişkin veriler doğrultusunda salgının Türkiye'deki yayılımına ilişkin Mart ayında yayınladığı ve 3 ayrı senaryo ile öngörüde bulunduğu COVID-19 Kaynaklı Muhtemel Vaka Sayıları ve Sağlık Hizmeti İhtiyaç Analiz Raporu'nu 5 Nisan 2020 Salı günü açıklanan veriler doğrultusunda güncelledi.



1000 yataklı 2 yeni salgın hastesi ihtiyacı karşılayacak



Güncellenen analiz kapsamında Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından 5 Nisan 2020'ye kadar açıklanan veriler ve salgının dünya genelindeki gidişatına istinaden vaka sayısının değişimine dair muhtemel bir yeni senaryo daha hazırlandı. Türkiye özelinde modellenen yeni senaryoda İstanbul'a ek 1.098 yoğun bakım yatağı ve sağlık personelinin gerekli olabileceği belirtildi. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün açıkladığı İstanbul'a kurulmaya başlanan toplam 1000 yataklı 2 yeni salgın hastesinin bu ihtiyaca cevap vereceği ve herhangi bir kapasite aşımının yaşanmayacağı ifade edildi.



Yeni senaryo, Sağlık Bakanlığı'nın tedbirlerine harfiyen uyulması gerektiğini gösteriyor



Güncellenen rapora göre Türkiye'de mevcut vaka sayısının, daha önce kurgulanan kısıtlı ve etkin tedbirlerin alındığı ikinci ve üçüncü senaryo tahminlerinin arasında seyrettiği gözlendi. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm kamu kuruluşlarının aldığı tedbirlerin sonuç verdiği ve kötü senaryodan uzaklaşıldığına yer verildi. Eklenen yeni senaryoya göre gerekli önlemlerin alınması durumunda Türkiye'de 30 Haziran 2020 tarihine kadar 111.561 vaka ve 5.541 ölüm gözlenebileceği öngörüldü. Ölüm oranın yüzde 2.12 ortalama ile seyrettiği tablonun korunması durumunda ise 2.365 ölüm yaşanabileceği belirtildi.



"3,7 milyon vakanın öngörülüğü ilk senaryonun gerçekleşme ihtimali düştü"



Araştırma ekibinin başında yer alan Dr. Güvenç Koçkaya, alınan izolasyon ve sokağa çıkma önlemleri doğrultusunda Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde iyiye gittiğini ve öngörülen senaryonun değişim gösterdiğini vurguladı. Koçkaya, "Mart ayında elimizde bulunan veriler ışığında varsaydığımız üç senaryodan birinde, Türkiye'de önlemlerin azami düzeye çıkarılmaması halinde vaka sayısının kontrolden çıkabileceğini ve Haziran sonunda 3.7 milyona ulaşabileceğini öngörmüştük. Alınan sosyal izolasyon ve sokağa çıkma yasağı önlemleri ile daha önce kurgulanan bu senaryonun gerçekleşme ihtimalininin düştüğünü söyleyebiliriz. Ancak halen toplam vakanın 100.000 üzerinde olabileceğini tahmin ediyoruz. Bu süreçte sağlık kapasitemizin ihtiyaçlarımızı karşılayabilmesi de kritik önem taşıyor. Sisteme etki edecek olan ise özellikle İstanbul başta olmak üzere, nüfusun ve vakanın yoğun olduğu büyük şehirler. Durumun ciddiyetini unutmadan, Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarını dikkate alarak hayatlarımıza devam etmemiz çok önemli" dedi.



İstanbul'da yaşanabilecek yoğun bakım yatak ihtiyacı kurulacak hastanelerle ortadan kalkacak



Yeni senaryo kapsamında salgının en hızlı yayıldığı zaman diliminde yoğun bakım yatak ihtiyacının 3 bin 416, nitelikli yatak ihtiyacı ise 8 bin 3 olacağı hesaplandı. Bu kapsamda mevcut yoğun bakım yatağının yüzde 60'lık doluluk oranı göz önünde bulundurulduğunda, salgının en çok vakaya neden olduğu zirve aşamasında vaka yoğunluğunun şu an yüzde 62.48 olduğu İstanbul için 1.098 ek yoğun bakım yatağı ve daha fazla sağlık çalışanı ihtiyacı doğabileceği ve bunun mevcut kapasitenin aşımına neden olabileceği öngörüldü. Araştırma sonuçları tamamlanmış ve yayınlanma sürecindeyken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de toplam 1.000 yataklı 2 hastanenin kurulacağını açıkladı. Bu sayede İstanbul'da sağlık sisteminde olası bir kapasite aşımının önüne geçilmesi sağlanacak.



Sağlık çalışanları topluma göre 8 kat daha fazla risk altında



Yeni senaryoya göre Türkiye'de gözlenen sağlık çalışanı ölümü ve vaka sayısı değerlendirildiğinde 30 Haziran 2020 tarihine kadar enfekte olan toplam sağlık çalışanı sayısının 4.239 ila 9.148 arasına çıkabileceği tahmin edildi. Raporda ayrıca, sağlık çalışanlarının tüm Dünyada toplumun geneline oranla 8,3 kat daha fazla bulaşma riski taşıdığı belirtildi. Türkiye'de sağlık çalışanı hastaların, toplam hastalara oranı ise yüzde 3.8 olarak kaydedildi. Bu oran şu an için dünya genelinde yüzde 8,2 olarak seyrediyor. - İSTANBUL