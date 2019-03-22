Son Dakika Haberleri: Kurulan-kapanan Şirketler (1)

Kurulan-kapanan Şirketler (1)

7 dakika önce

Kurulan şirket sayısı şubatta bir önceki aya göre yüzde 19,14 azalarak 6 bin 694'e geriledi.

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Kurulan şirket sayısı şubatta bir önceki aya göre yüzde 19,14 azalarak 6 bin 694'e geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 67,57 azalışla 625 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), şubat ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, şubatta kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 19,14 azalarak 8 bin 278'den 6 bin 694'e geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 67,57 azaldı ve 625 oldu. Ocakta kapanan şirket sayısı bin 927 idi.

Kurulan şirket sayısı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,64 düştü, kapanan şirket sayısı yüzde 0,64 arttı.

Ocak-şubat döneminde ise kurulan şirket sayısı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9,96 azalarak 14 bin 972, kapanan şirket sayısı ise yüzde 9,89 gerileyerek 2 bin 552 oldu.

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:10 Kaynak: AA

Ekonomi
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