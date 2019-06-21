Kurulan-kapanan şirketler (1)

Kurulan şirket sayısı mayısta, bir önceki aya göre yüzde 0,34 azalışla 6 bin 670 oldu.

Kurulan şirket sayısı mayısta, bir önceki aya göre yüzde 0,34 azalışla 6 bin 670 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 20,94'lük artışla 878 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, mayıs ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayısta kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,34 azalarak 6 bin 693'ten 6 bin 670'e geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 20,94 arttı ve 878 oldu. Nisan ayında kapanan şirket sayısı 726 idi.

Mayısta geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 18,56 azaldı, kapanan şirket sayısı yüzde 49,07 arttı.

Kurulan şirket sayısı ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,14 azalarak, 35 bin 392, kapanan şirket sayısı da yüzde 1,37 artarak 4 bin 796 oldu.

(Sürecek)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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