Kurulan-kapanan şirketler (1)

Kurulan şirket sayısı ağustosta, bir önceki aya göre yüzde 26,34 azalarak 5 bin 301 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 13,76'lık azalışla, 965 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ağustos ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 26,34 azalarak 7 bin 197'den 5 bin 301'e geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 13,76 azaldı ve 965 oldu. Temmuz ayında kapanan şirket sayısı ise 1119 idi.

Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 2,61 azaldı, kapanan şirket sayısı ise yüzde 11,43 arttı.

Kurulan şirket sayısı ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 azalarak 52 bin 474, kapanan şirket sayısı yüzde 5,59 artarak 7 bin 597 oldu.

(Sürecek)