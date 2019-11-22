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Kurulan-kapanan şirketler (1)

6 saat önce

Kurulan şirket sayısı, ekimde bir önceki aya göre yüzde 8,52 artarak 8 bin 352 oldu.

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Kurulan şirket sayısı, ekimde bir önceki aya göre yüzde 8,52 artarak 8 bin 352 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 2,92 yükselerek 1199 olarak kayıtlara geçti.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ekim ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.


Buna göre, ekimde kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 8,52 artarak 7 bin 696'dan 8 bin 352'ye çıktı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 2,92 yükseldi ve 1199 oldu. Eylülde kapanan şirket sayısı 1165 idi.


Ekimde geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 17,95, kapanan şirket sayısı da yüzde 3,18 arttı.


Kurulan şirket sayısı, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,71 azalarak 68 bin 522, kapanan şirket sayısı ise yüzde 5,22 artarak 9 bin 961 oldu.


(Sürecek)

Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:08 Kaynak: AA
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