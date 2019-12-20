Kurulan-kapanan şirketler (1) - Son Dakika
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Kurulan-kapanan şirketler (1)

6 saat önce

Kurulan şirket sayısı, kasımda bir önceki aya göre yüzde 7,44 azalarak 7 bin 731 olarak kayıtlara geçti.

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Kurulan şirket sayısı, kasımda bir önceki aya göre yüzde 7,44 azalarak 7 bin 731 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 13,68'lik azalışla 1035 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, kasım ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kasımda kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,44 azalarak 8 bin 352'den 7 bin 731'e geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 13,68 azaldı ve 1035 olarak gerçekleşti. Ekimde kapanan şirket sayısı 1199 idi.

Kasımda geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 10,19 artarken, kapanan şirket sayısı yüzde 1,24 azaldı.

Kurulan şirket sayısı, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,38 azalarak 76 bin 253, kapanan şirket sayısı ise yüzde 4,57 artarak 10 bin 996 oldu.

(Sürecek)

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:04 Kaynak: AA
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