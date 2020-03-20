Kurulan-kapanan şirketler (1) - Son Dakika
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Kurulan-kapanan şirketler (1)

6 saat önce

Kurulan şirket sayısı, şubatta bir önceki aya göre yüzde 12,62 azalarak 9 bin 155 oldu.

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Kurulan şirket sayısı, şubatta bir önceki aya göre yüzde 12,62 azalarak 9 bin 155 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 61,1 azalarak 824 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, şubat ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, şubatta kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,62 azalışla 10 bin 477'den 9 bin 155'e düştü. Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 61,1 azaldı ve 824 oldu. Ocak 2020'de kapanan şirket sayısı 2 bin 118 idi.

Şubatta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 36,76, kapanan şirket sayısı da yüzde 31,84 arttı.

(Sürecek)

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:24 Kaynak: AA

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