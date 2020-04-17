Kurulan-kapanan şirketler (1)

Kurulan şirket sayısı, martta bir önceki aya göre yüzde 9,6 azalışla 8 bin 276 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 7,4 azalışla 763 olarak gerçekleşti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, mart ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, martta kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,6 azalarak 9 bin 155'ten 8 bin 276'ya geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 7,4 azaldı ve 763 oldu. Şubatta kapanan şirket sayısı 824 idi.

Martta geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 17,27, kapanan şirket sayısı yüzde 19,22 arttı.

(Sürecek)