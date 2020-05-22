Kurulan-kapanan şirketler (1)

Kurulan şirket sayısı, nisanda bir önceki aya göre yüzde 66,01 azalışla 2 bin 813 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 45,48 azalışla 416 olarak gerçekleşti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, nisan ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisanda kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 66,01 azalarak 8 bin 276'dan 2 bin 813'e geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 45,48 azaldı ve 416 oldu. Martta kapanan şirket sayısı 763 idi.

Nisanda geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 57,97, kapanan şirket sayısı yüzde 42,70 azaldı.

(Sürecek)