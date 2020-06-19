Kurulan-kapanan şirketler (1)

Kurulan şirket sayısı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 22,22 artışla 3 bin 438 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 23,32 artışla 513 olarak gerçekleşti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mayıs ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayısta kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 22,22 artarak 2 bin 813'ten 3 bin 438'e çıktı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 23,32 arttı ve 513 oldu. Nisanda kapanan şirket sayısı 416 idi.

Mayısta geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 48,46, kapanan şirket sayısı yüzde 41,57 azaldı.

(Sürecek)