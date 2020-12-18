Kurulan şirket sayısı Kasım'da azaldı - Son Dakika

Kurulan şirket sayısı Kasım'da azaldı

18.12.2020 10:09
Kurulan şirket sayısı Kasım'da azaldı, System.String[]

2020 yılı Kasım ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 15,51 azalış oldu.

2020 yılı Kasım ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 15,51 azalış oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2020 yılı Kasım ayına ait Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Kasım ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 15,51 azalış oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 15,51 kurulan kooperatif sayısı yüzde 28,93 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,58 oranında azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 22,05 kapanan kooperatif sayısı yüzde 95,71 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 25,27 oranında azaldı.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,13 artış oldu

2020 yılı Kasım ayında, 2019 yılı Kasım ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 12,13 kurulan kooperatif sayısı yüzde 10,78 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,13 oranında arttı.

2020 yılı Kasım ayında, kapanan şirket sayısı 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 5,02 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 9,82 kapanan kooperatif sayısında yüzde 95,59 azalış oldu.

2020 yılının ilk onbir ayında kurulan şirket sayısı, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 21,75 oranında arttı

2020 yılının ilk onbir ayında 2019 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısında 21,75 kurulan kooperatif sayısında yüzde 31,66 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 30,78 oranında artış gözlendi.

2020 yılının ilk onbir ayında 2019 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısında yüzde 11,00 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 14,39 oranında artış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 26,18 oranında azalış gözlendi.

2020 yılı Kasım ayında Ardahan'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi

2020 yılı Kasım ayında kurulan toplam 8 bin 782 şirket ve kooperatifin yüzde 84,26'sı limited şirket, yüzde 14,44'ü anonim şirket, yüzde 1,29'u ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,59'u İstanbul, yüzde 9,21'i Ankara, yüzde 6,23'ü İzmir'de kuruldu. Bu ay Ardahan'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

2020 Kasım ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 2,75 oranında azaldı.

2020 yılında toplam 94 bin 234 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 80 bin 156 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 68,98'ini, 12 bin 671 anonim şirket ise yüzde 31,01'ini oluşturdu. Kasım ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ekim ayına göre yüzde 2,75 oranında azaldı.

2020 Kasım ayında şirket ve kooperatiflerin 3 bin 198'i ticaret, bin 351'i imalat ve 968'i inşaat sektöründe kuruldu. Bin 1 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

2020 Kasım ayında şirket ve kooperatiflerin 3 bin 198'i ticaret, bin 351'i imalat ve 968'i inşaat sektöründe kuruldu. 2020 Kasım ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; bin 1'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 710'u inşaat, 232'si imalat sektöründe.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 315'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 118'i imalat, 111'i inşaat sektöründe.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 551'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 208'i inşaat, 156'sı imalat sektöründe.

2020 Kasım ayında kurulan 113 Kooperatifin 50'si Konut Yapı Kooperatifi

2020 Kasım ayında kurulan 113 Kooperatifin 50'si Konut Yapı Kooperatifi, 39'u İşletme Kooperatifi 10'u Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kuruldu.

2020 yılı Kasım ayında 1.024 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

2020 yılı Kasım ayında kurulan 1.024 yabancı ortak sermayeli şirketin 483'ü Türkiye, 80'i İran, 42'si Suriye ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan bin 24 yabancı ortak sermayeli şirketin 108'i anonim, 916'sı limited şirketi. 2020 yılında kurulan şirketlerin bin 234'ü Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 493'ü Gayrimenkul acenteleri ve 429'u İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 77,99'unu yabancı sermayeli ortak payını oluşturuyor.

(İHA)

Türkiye, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kurulan şirket sayısı Kasım'da azaldı - Son Dakika Ekonomi


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