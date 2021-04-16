Kurulan-kapanan şirketler (2) - Son Dakika

Kurulan-kapanan şirketler (2)

16.04.2021 10:03
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Türkiye'de mart ayında 11 bin 34 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi.

Türkiye'de mart ayında 11 bin 34 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, mart ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, martta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 10,4, kooperatif sayısı yüzde 6,9, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,8 artış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 26,5 ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 600 artış gösterirken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 25,3 azaldı.

Martta geçen yılın aynı ayına göre, kurulan şirket sayısı yüzde 31,5, kooperatif sayısı yüzde 4 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,9 yükseldi.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 27,5, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 39,7 artış görülürken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 27,6 geriledi.

-Tüm illerde şirket kuruldu

Söz konusu ayda kurulan toplam 11 bin 34 şirket ve kooperatifin yüzde 85'ini limited şirketler, yüzde 13,6'sını anonim şirketler, yüzde 1,4'ünü kooperatifler oluşturdu.

Şirket ve kooperatiflerin yüzde 38,5'i İstanbul, yüzde 10'u Ankara, yüzde 6,1'i İzmir'de kuruldu. Martta tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 692'si ticaret, 1808'i imalat ve 1310'u inşaat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 1037'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 828'i inşaat, 358'i gayrimenkul sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Martta kapanan şirket ve kooperatiflerin 319'u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 140'ı inşaat, 123'ü imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 928'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 315'i inşaat, 218'ü imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Mart ayında 155 kooperatif kurulurken, bunların 64'ü Konut Yapı Kooperatifi, 46'sı İşletme Kooperatifi 18'i Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak iş başı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 1202 yabancı ortak sermayeli şirketin 65'i İran, 57'si Suriye ortaklı oldu.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 124'ü anonim, 1078'i limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin 478'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 206'sı gayrimenkul acenteleri ve 179'u işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe yer aldı.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 88,1'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

(Bitti)

Türkiye, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kurulan-kapanan şirketler (2) - Son Dakika Ekonomi


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