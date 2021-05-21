Kurulan şirket sayısı 3 kat arttı - Son Dakika

Kurulan şirket sayısı 3 kat arttı

21.05.2021 10:04
Kurulan şirket sayısı 3 kat arttı, System.String[]

Nisan ayında kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 204,5 artış oldu.

Nisan ayında kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 204,5 artış oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Nisan ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini paylaştı. Buna göre, Nisan 2021'de, Nisan 2020'ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 204,5 kurulan kooperatif sayısı yüzde 118,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 155,4 oranında arttı.

Nisan 2021'de, kapanan şirket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 130,1 kapanan kooperatif sayısında yüzde 445,5 oranında artış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 27,4 oranında azalış oldu.

2021 yılı Nisan ayında kapanan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalış oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 21,3 kurulan kooperatif sayısı yüzde 8,4 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 26,4 oranında azaldı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 1,6 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 40,2 oranında azalış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 42,9 oranında artış oldu.

Nisan 2021'de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. Bu dönemde kurulan toplam 8 bin 707 şirket ve kooperatifin yüzde 84,6'sı limited şirket, yüzde 13,8'i anonim şirket, yüzde 1,6'sı ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39'u İstanbul, yüzde 10,3'ü Ankara, yüzde 5,8'i İzmir'de kuruldu.Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Nisan 2021'de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 72,5 oranında azaldı. 2021 yılında toplam 41 bin 170 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 35 bin 224 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 45,9'unu, 5 bin 398 anonim şirket ise yüzde 54,1'ini oluşturdu. Nisan ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Mart ayına göre yüzde 72,5 oranında azaldı. - İSTANBUL

Kurulan şirket sayısı 3 kat arttı

Türkiye, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kurulan şirket sayısı 3 kat arttı - Son Dakika Ekonomi


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