Kurulan şirket sayısı Temmuz'da azaldı

2021 yılı Temmuz ayında kurulan şirketlerin sayısı bir önceki aya göre yüzde 29,6 azaldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2021 yılı Temmuz ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 29,6, kurulan kooperatif sayısı yüzde 6,7, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 38,7 oranında azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 15,8, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 5,2 oranında azalırken, kapanan kooperatif sayısında yüzde 153,5 artış gerçekleşti.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34 azalış oldu. Temmuz 2021'de, Temmuz 2020'ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 30,4, kurulan kooperatif sayısı yüzde 41,7, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 49,2 azaldı. Temmuz 2021'de, kapanan şirket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 31,4, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 29,4 oranında azalırken kapanan kooperatif sayısında yüzde 1.111,1 oranında artış oldu.

Temmuz 2021'de kurulan toplam 6 bin 847 şirket ve kooperatifin yüzde 84,6'sı limited şirket, yüzde 13,7'si anonim şirket, yüzde 1,6'sı ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,2'si İstanbul, yüzde 10,3'ü Ankara, yüzde 6,0'ı İzmir'de kuruldu. Temmuz 2021'de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında azaldı.

2021 yılında toplam 62 bin 239 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 53 bin 200 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 50,1'ini, 8 bin 190 anonim şirket ise yüzde 49,9'unu oluşturdu. Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Haziran ayına göre yüzde 1,1 oranında azaldı. - İSTANBUL