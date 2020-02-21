Kurulan-kapanan şirketler (2) - Son Dakika
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Kurulan-kapanan şirketler (2)

7 saat önce

Türkiye'de, ocak ayında 10 bin 591 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi.

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Türkiye'de, ocak ayında 10 bin 591 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ocak ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı. Buna göre, ocakta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 33,48, kooperatif sayısı 10,68 artarken gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,86 azalış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 3,77 azalırken kooperatif sayısı yüzde 95,51, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 105,61 arttı.

Ocakta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 26,56, kooperatif sayısı yüzde 28,09 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,88 artış kaydetti.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 9,91, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 27,55 ve kooperatif sayısında yüzde 5,45 artış oldu.

- Tüm illerde şirket kuruldu

Söz konusu ayda kurulan toplam 10 bin 591 şirket ve kooperatifin yüzde 85,8'ini limited şirketler, yüzde 13,12'sini anonim şirketler, yüzde 1,08'ini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,85'i İstanbul, yüzde 9,52'si Ankara, yüzde 6,24'ü İzmir'de kuruldu. Ocakta tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 570'i ticaret, 1745'i imalat ve 955'i inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 1255'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 594'ü inşaat, 417'si imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Ocakta kapanan şirket ve kooperatiflerin 702'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 427'sinin inşaat ve 262'sinin imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 1531'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 733'ünün inşaat, 354'ünün imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Ocak ayında 114 kooperatif kurulurken, bunların 43'ü konut yapı, 23'ü işletme, 20'si tarımsal kalkınma amaçlı kooperatif olarak iş başı yaptı.

- Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 1076 yabancı ortak sermayeli şirketin 618'i Türk sermayeli, 83'ü İran ve 45'i Suriye ortaklı oldu.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 101'i anonim, 975'i limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin 128'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 53'ü gayrimenkul acenteleri, 43'er adedi lokanta ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri ile işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 76,2'sini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

(Bitti)

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:12 Kaynak: AA
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