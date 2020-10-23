Kurulan-kapanan şirketler (2) - Son Dakika

Kurulan-kapanan şirketler (2)

23.10.2020 10:23
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Türkiye'de eylülde 10 bin 764 şirket ve kooperatif kuruldu.

Türkiye'de eylülde 10 bin 764 şirket ve kooperatif kuruldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, eylül ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylülde bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 13,38, kooperatif sayısı yüzde 11,81 artarken gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,97 azaldı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 18,45, kooperatif sayısı yüzde 75 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 39,25 arttı.

Eylülde geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 37,77, kooperatif sayısı yüzde 47,71 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 33,38 yükseldi.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 26,18, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 22,62, kooperatif sayısında da yüzde 64,71 artış oldu.

Şirket ve kooperatiflerin yüzde 38,07'si İstanbul'da kuruldu

Söz konusu ayda kurulan toplam 10 bin 764 şirket ve kooperatifin yüzde 85,45'ini limitet şirket, yüzde 13,04'ünü anonim şirket, yüzde 1,5'ini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 38,07'si İstanbul'da, yüzde 10,09'u Ankara'da, yüzde 6,76'sı İzmir'de kuruldu. Ardahan'da ise eylülde şirket kurulmadı.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 831'i ticaret, 1710'u imalat ve 1326'sı inşaat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1065'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 831'i inşaat, 265'i imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Eylülde kapanan şirket ve kooperatiflerden 475'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 264'ünün inşaat, 214'ünün imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Bu dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 677'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 196'sının inşaat, 161'inin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Eylülde 161 kooperatif kurulurken bunların 64'ü konut yapı, 47'si işletme, 17'si tarımsal kalkınma kooperatifi olarak iş başı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 1197 yabancı ortak sermayeli şirketten 63'ü İran, 36'sı Suriye ortaklı olarak faaliyete başladı.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 122'sinin anonim, 1075'inin limitet şirket statüsünde faaliyet gösterdiği görüldü.

(Bitti)

Kooperatif, Ticaret, Türkiye, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kurulan-kapanan şirketler (2) - Son Dakika Ekonomi

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