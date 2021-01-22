Kurulan-kapanan şirketler (2)

Türkiye'de geçen yıl 102 bin 794 şirket ve kooperatif kuruldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Aralık 2020'ye ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 2,21, kooperatif sayısı yüzde 26,55 azalırken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 30,87 yükseldi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 221,46, kooperatif sayısı yüzde 533,33 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 242,87 artış gösterdi.

Geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 8, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,32 yükselirken, kooperatif sayısı yüzde 19,42 düştü.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 43,57, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 141,28 artarken, kooperatif sayısı yüzde 78,65 geriledi.

Şirket ve kooperatiflerin yüzde 42,11'i İstanbul'da kuruldu

Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin yüzde 82,97'sini limited şirket, yüzde 16,06'sını anonim şirket, yüzde 0,97'sini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 42,11'i İstanbul, yüzde 10,07'si Ankara, yüzde 5,02'si İzmir'de kuruldu. Geçen ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen yıl aralıkta kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 301'i ticaret, 1442'si imalat ve 861'i inşaat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1417'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 714'ü inşaat, 403'ü imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Geçen ay kapanan şirket ve kooperatiflerden 999'unun toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 443'ünün imalat, 377'sinin inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Bu dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1865'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 764'ünün inşaat, 457'sinin ulaştırma ve depolama sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Aralık 2020'de 83 kooperatif kuruldu. Bunların 33'ü konut yapı, 24'ü işletme kooperatifi, 8'i tarımsal kalkınma kooperatifi olarak iş başı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 872 yabancı ortak sermayeli şirketten 376'sı Türkiye, 77'si İran, 29'u Suriye ortaklı olarak faaliyete başladı.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 117'sinin anonim, 755'inin limited şirket statüsünde faaliyet gösterdiği görüldü.

Geçen yıl ocak-aralık döneminde ise 10 bin 362 yabancı ortak sermayeli şirket kuruluşu gerçekleşti.

(Bitti)