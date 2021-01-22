Kurulan-kapanan şirketler (2) - Son Dakika

Kurulan-kapanan şirketler (2)

22.01.2021 10:31
Kurulan-kapanan şirketler (2), System.String[]

Türkiye'de geçen yıl 102 bin 794 şirket ve kooperatif kuruldu.

Türkiye'de geçen yıl 102 bin 794 şirket ve kooperatif kuruldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Aralık 2020'ye ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 2,21, kooperatif sayısı yüzde 26,55 azalırken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 30,87 yükseldi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 221,46, kooperatif sayısı yüzde 533,33 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 242,87 artış gösterdi.

Geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 8, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,32 yükselirken, kooperatif sayısı yüzde 19,42 düştü.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 43,57, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 141,28 artarken, kooperatif sayısı yüzde 78,65 geriledi.

Şirket ve kooperatiflerin yüzde 42,11'i İstanbul'da kuruldu

Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin yüzde 82,97'sini limited şirket, yüzde 16,06'sını anonim şirket, yüzde 0,97'sini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 42,11'i İstanbul, yüzde 10,07'si Ankara, yüzde 5,02'si İzmir'de kuruldu. Geçen ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen yıl aralıkta kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 301'i ticaret, 1442'si imalat ve 861'i inşaat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1417'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 714'ü inşaat, 403'ü imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Geçen ay kapanan şirket ve kooperatiflerden 999'unun toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 443'ünün imalat, 377'sinin inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Bu dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1865'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 764'ünün inşaat, 457'sinin ulaştırma ve depolama sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Aralık 2020'de 83 kooperatif kuruldu. Bunların 33'ü konut yapı, 24'ü işletme kooperatifi, 8'i tarımsal kalkınma kooperatifi olarak iş başı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 872 yabancı ortak sermayeli şirketten 376'sı Türkiye, 77'si İran, 29'u Suriye ortaklı olarak faaliyete başladı.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 117'sinin anonim, 755'inin limited şirket statüsünde faaliyet gösterdiği görüldü.

Geçen yıl ocak-aralık döneminde ise 10 bin 362 yabancı ortak sermayeli şirket kuruluşu gerçekleşti.

(Bitti)

Kooperatif, Türkiye, İnşaat, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kurulan-kapanan şirketler (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik yerlerini açıkladı Görevi bitti ama hakkındaki iddialar devam ediyor: Trump çifti Beyaz Saray'da yatak odalarını ayırmış Haber kuruluşlarıyla gelir paylaşımını öngören yasal düzenleme Google'ı kızdırdı: Avustralya'ya hizmet vermeyi kesebiliriz Cani adam, 17 yaşındaki sevgilisini öldürüp başını annesinin bahçesine attı Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete kondu Gasp için gittikleri iş yerinde başarılı olamayınca esnafı 5 yerinden bıçakladılar
Bakan Selçuk: 15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarımıza çağırmak istiyoruz Bakan Selçuk: 15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarımıza çağırmak istiyoruz         
11:44
Adalet Bakanı Gül'den Bakan Soylu'nun annesine yönelik hakaretle ilgili açıklama: En ağır cezayı bulacağına inanıyorum Adalet Bakanı Gül'den Bakan Soylu'nun annesine yönelik hakaretle ilgili açıklama: En ağır cezayı bulacağına inanıyorum         
11:18
Uydudan çekilen fotoğraflardan Afrika fillerini saydılar Uydudan çekilen fotoğraflardan Afrika fillerini saydılar         
10:52
Ivana Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken yaptığıyla hem mide bulandırdı hem güldürdü Ivana Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken yaptığıyla hem mide bulandırdı hem güldürdü         
10:49
Newport County kalecisi Tom King'in attığı gol, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi Newport County kalecisi Tom King'in attığı gol, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi         
10:47
8 bin depreme neden olan Kırkağaç fay hattı üstündeki bölge yerleşime kapandı 8 bin depreme neden olan Kırkağaç fay hattı üstündeki bölge yerleşime kapandı         
10:20
Köy sakinleri insan boyunu aşan kardan dolayı evlerine hapsoldu Köy sakinleri insan boyunu aşan kardan dolayı evlerine hapsoldu         
10:07
Ölü sanılan bebek hareket etmeye başladı, doktor hatası ortaya çıkmasın diye günahsız canı morga yolladı Ölü sanılan bebek hareket etmeye başladı, doktor hatası ortaya çıkmasın diye günahsız canı morga yolladı         
09:41
İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada         
09:30
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önünü kestikleri otobüsün camını kırıp şoförü ve oğlunu darp ettiler İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önünü kestikleri otobüsün camını kırıp şoförü ve oğlunu darp ettiler         
09:30
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Sizi, Cumhurbaşkanı olarak da görmeyi isteriz" diyen vatandaşa yanıt         
09:11
Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi         
09:08
Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone         
08:58
Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti         
08:07
Türk bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüs gözden beyne giden sinirlerde kalıcı hasara yol açıyor Türk bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüs gözden beyne giden sinirlerde kalıcı hasara yol açıyor         
07:59
"Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm" tehdidini affetmeyen Feyza Aktan, Özcan Deniz için uzaklaştırma kararı aldırdı         
07:37
Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk, anne ve babasının cansız bedenini gördü Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk, anne ve babasının cansız bedenini gördü         
20:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 11:55:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kurulan-kapanan şirketler (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei