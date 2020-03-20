Kurulan kooperatiflerin sayısı şubatta arttı - Son Dakika
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Kurulan kooperatiflerin sayısı şubatta arttı

6 saat önce

Kurulan kooperatiflerin sayısı 2020 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 15,79 arttı.

Kurulan kooperatiflerin sayısı şubatta arttı, System.String[]

Kurulan kooperatiflerin sayısı 2020 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 15,79 arttı.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2020 şubat ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 12,62 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,03 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 15,79 oranında arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 61,10 kapanan kooperatif sayısında yüzde 76,44 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 41,42 oranında azalış oldu.


Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,76 artış oldu


2020 yılı Şubat ayında, 2019 yılı şubat ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 36,76 kurulan kooperatif sayısı yüzde 69,23 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 45,09 oranında arttı. 2020 yılı Şubat ayında, kapanan şirket sayısı 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 31,84 kapanan kooperatif sayısında yüzde 2,50 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 0,59 oranında artış oldu.


2020 yılı Şubat ayında Artvin'de şirket kuruluşu gerçekleşmedi


2020 yılı Şubat ayında kurulan toplam 9 bin 287 şirket ve kooperatifin yüzde 84,88'nini limited şirket, yüzde 13,69'unu anonim şirket, yüzde 1,42'si ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 45,03'ü İstanbul, yüzde 9,97'si Ankara, yüzde 5,95'i İzmir'de kuruldu. Bu ay Artvin'de şirket kuruluşu gerçekleşmedi.


2020 Şubat ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 18,24 oranında azaldı


2020 yılında toplam 19 bin 878 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 16 bin 970 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 78,78'ini, 2.661 anonim şirket ise yüzde 21,22'sini oluşturdu. Şubat ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ocak ayına göre yüzde 18,24 oranında azaldı.


2020 Şubat ayında şirket ve kooperatiflerin 3 bin 123'ü ticaret, bin 382'si imalat ve 916'sı inşaat sektöründe kuruldu. 2020 Şubat ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 928'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 627'si inşaat, 341'i imalat sektöründe oldu.


Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 270'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 146'sı inşaat, 87'si imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 991'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 419'u inşaat, 215'i imalat sektöründedir.


2020 şubat ayında kurulan 132 kooperatifin 48'i konut yapı kooperatifi oldu


2020 şubat ayında kurulan 132 kooperatifin 48'i konut yapı kooperatifi, 25'i tarımsal kalkınma kooperatifi 24'ü işletme kooperatifi olarak kuruldu.


2020 yılı Şubat ayında bin 142 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu


2020 yılı Şubat ayında kurulan bin 142 yabancı ortak sermayeli şirketin 613'ü Türkiye, 110'u İran, 35'i Suriye ortaklı olarak kuruldu. Kurulan bin 142 yabancı ortak sermayeli şirketin 99'u anonim, bin 43'ü limited şirket oldu. 2020 yılında kurulan şirketlerin 256'sı belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 119'u gayrimenkul acenteleri ve 106'sı işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.


Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 78,11'ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu. - İSTANBUL

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:47 Kaynak: İHA

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