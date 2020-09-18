Kurulan şirket sayısı ağustosta azaldı

2020 yılı Ağustos ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 8,33 azalış oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2020 yılı ağustos ayına ait kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini paylaştı. Buna göre, bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 8,33 kurulan kooperatif sayısı yüzde 25,00 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,20 oranında azaldı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 17,54 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 39,21 oranında azalmış olup kapanan kooperatif sayısı yüzde 611,11 oranında arttı.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 76,42 ARTIŞ OLDU

2020 yılı Ağustos ayında, 2019 yılı Ağustos ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 76,42 kurulan kooperatif sayısı yüzde 61,80 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 93,58 oranında arttı.

2020 yılı Ağustos ayında, kapanan şirket sayısı 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 28,60 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 13,58 kapanan kooperatif sayısında yüzde 39,13 oranında artış oldu.

2020 YILININ İLK SEKİZ AYINDA KURULAN ŞİRKET SAYISI, 2019 YILININ AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 20,65 ORANINDA ARTTI

2020 yılının ilk sekiz ayında 2019 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısında 20,65 kurulan kooperatif sayısında yüzde 30,61 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 34,95 oranında artış gözlendi.

2020 yılının ilk sekiz ayında 2019 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısında yüzde 11,78 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 15,18 oranında artış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 31,71 oranında azalış gözlendi.

2020 YILI AĞUSTOS AYINDA TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULUŞU GERÇEKLEŞTİ

2020 yılı Ağustos ayında kurulan toplam 9.496 şirket ve kooperatifin yüzde 85,19'u limited şirket, yüzde 13,26'sı anonim şirket, yüzde 1,52'si ise kooperatif. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 38,17'si İstanbul, yüzde 9,81'i Ankara, yüzde 6,60'ı İzmir'de kuruldu.

BU AY TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULUŞU GERÇEKLEŞTİ

2020 Ağustos ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 84,04 oranında artmıştı.

2020 yılında toplam 64 bin 269 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 54 bin 719 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 65,74'ünü, 8 bin 582 anonim şirket ise yüzde 34,26'sını oluşturdu. Ağustos ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Temmuz ayına göre yüzde 84,04 oranında arttı.

2020 Ağustos ayında şirket ve kooperatiflerin 3 bin 337'si ticaret, bin 390'ı imalat ve bin 188'i inşaat sektöründe kuruldu. Bin 80 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

2020 Ağustos ayında şirket ve kooperatiflerin 3 bin 337'si ticaret, bin 390'ı imalat ve bin 188'i inşaat sektöründe kuruldu. 2020 Ağustos ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; bin 80'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 776'sı inşaat, 267'si imalat sektöründe.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 396'sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 240'ı inşaat, 166'sı imalat sektöründe.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 420'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 161'i inşaat, 132'si ulaştırma ve depolama sektöründe.

2020 AĞUSTOS AYINDA KURULAN 144 KOOPERATİFİN 71'İ KONUT YAPI KOOPERATİFİ.

2020 Ağustos ayında kurulan 144 Kooperatifin 71'si Konut Yapı Kooperatifi, 25'i İşletme Kooperatifi 15'i Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kuruldu.

2020 YILI AĞUSTOS AYINDA BİN 37 ADET YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU.

2020 yılı Ağustos ayında kurulan bin 37 yabancı ortak sermayeli şirketin 552'si Türkiye, 64'ü İran, 38'i Suriye ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan bin 37 yabancı ortak sermayeli şirketin 104'ü anonim, 933'ü limited şirkettir. 2020 yılında kurulan şirketlerin 753'ü belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 314'ü gayrimenkul acenteleri ve 285'i İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 76,57 'sini yabancı sermayeli ortak payını oluşturuyor.

(İHA)