Kurulan şirket sayısı ağustosta yüzde 26,34 azaldı
12 dakika önce
Kurulan şirket sayısı ağustosta, bir önceki aya göre yüzde 26,34 azalarak 5 bin 301 oldu.
Kurulan şirket sayısı ağustosta, bir önceki aya göre yüzde 26,34 azalarak 5 bin 301 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 13,76'lık azalışla, 965 olarak kayıtlara geçti.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:20
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