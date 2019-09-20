Son Dakika Haberleri: Kurulan şirket sayısı ağustosta yüzde 26,34 azaldı
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Kurulan şirket sayısı ağustosta yüzde 26,34 azaldı

12 dakika önce

Kurulan şirket sayısı ağustosta, bir önceki aya göre yüzde 26,34 azalarak 5 bin 301 oldu.

Kurulan şirket sayısı ağustosta yüzde 26,34 azaldı, System.String[]

Kurulan şirket sayısı ağustosta, bir önceki aya göre yüzde 26,34 azalarak 5 bin 301 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 13,76'lık azalışla, 965 olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:20 
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