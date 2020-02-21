Kurulan şirket sayısı Ocak'ta yüzde 33.34 yükseldi

Türkiye genelinde kurulan şirketlerin sayısı Ocak'ta Aralık ayına göre yüzde 33.48 artarken kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı bir önceki aya göre yüzde 55.56 azaldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre Ocak'ta kurulan şirket sayısı yıllık yüzde 26.56 arttı. Kurulan kooperatif sayısı da aylık yüzde 10.68 ve yıllık 28.09 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı aylık yüzde 0.86 azalırken yıllık 0.88 arttı.

Ocak'ta kurulan 114 kooperatifin 43'ü Konut Yapı Kooperatifi, 23'ü İşletme Kooperatifi 20'si Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kuruldu.

Aralık'a göre de Ocak'ta; kapanan şirket sayısı yüzde 3.77 azalırken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 95.51 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 105.61 arttı.

TOBB verilerine göre Ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 9.91, kapanan kooperatif sayısı yüzde 5.45 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 27.55 arttı.

Bu dönemde tüm illerde şirket kurulurken; kurulan toplam 10 bin 591 şirket ve kooperatifin yüzde 85.80'nini limited şirket, yüzde 13.12'sini anonim şirket, yüzde 1.08'ini de kooperatifler oluşturdu. Bunların yüzde 39.85'i İstanbul , yüzde 9.52'si Ankara 'da kurulurken yüzde 6.24'ü de İzmir 'de kuruldu.

Aynı dönemde kurulan 9 bin 87 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 76.37'sini, 1,390 anonim şirket ise yüzde 23.63'ünü oluşturdu. Bunların 128'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 53'ü Gayrimenkul acenteleri ve 43'er adet olmak üzere Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri ile İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Şirket ve kooperatiflerin 3 bin 570'i ticaret, 1,745'i imalat ve 955'i inşaat sektöründe kurulurken 1,255 gerçek kişi ticari işletmesi de ticaret sektöründe kuruldu. Şirket ve kooperatiflerin 3 bin 570'i ticaret, 1,745'i imalat ve 955'i inşaat sektöründe kuruldu. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1.255'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 594'ü inşaat ve 417'si imalat sektöründen oluştu.

Kapanan şirket ve kooperatiflerin; 702'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 427'si inşaat, 262'si imalat sektöründen; kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1,531'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 733'ü inşaat ve 354'ü imalat sektöründe faaliyet gösteriyordu.