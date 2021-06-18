Kurulan şirket sayısı yüzde 30,3 arttı - Son Dakika

Mayıs ayında yıllık bazda kurulan şirket sayısı yüzde 30,3 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mayıs ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini paylaştı. Buna göre, Mayıs 2021'de, Mayıs 2020'ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 30,3 kurulan kooperatif sayısı yüzde 51,2 oranında artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 22,1 oranında azaldı.

Mayıs 2021'de, kapanan şirket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 8,4 kapanan kooperatif sayısında yüzde 75,0 oranında artış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 61,3 oranında azalış oldu.

2021 yılı Mayıs ayında kapanan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 41,9 azalış oldu.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 47,7 kurulan kooperatif sayısı yüzde 56,3 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 46,2 oranında azaldı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 41,9 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 56,5 kapanan kooperatif sayısında yüzde 88,3 oranında azalış oldu.

Mayıs 2021'de Gümüşhane ve Bayburt'ta şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

Mayıs 2021'de kurulan toplam 4.542 şirket ve kooperatifin yüzde 85,4'ü limited şirket, yüzde 13,2'si anonim şirket, yüzde 1,4'ü ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,8'i İstanbul, yüzde 10,0'ı Ankara, yüzde 5,6'sı İzmir'de kuruldu.

Bu ay Gümüşhane ve Bayburt'ta şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Mayıs 2021'de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 31,4 oranında azaldı. 2021 yılında toplam 45 bin 712 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 39 bin 101 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 46,5'ini, 5 bin 999 anonim şirket ise yüzde 53,5'ini oluşturdu. Mayıs ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Mart ayına göre yüzde 31,4 oranında azaldı.

(İHA)