Kurulan şirket sayısı yüzde 30,3 arttı

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mayısta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 30,3, kapanan şirket sayısında ise yüzde 8,4 artış yaşandığını açıkladı.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2021 yılının mayıs ayında, önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 30,3, kurulan kooperatif sayısı yüzde 51,2 arttı. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 22,1 oranında azaldı. Mayıs 2021'de, kapanan şirket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 8,4 kapanan kooperatif sayısı yüzde 75,0 oranında arttı. Gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 61,3 oranında azalış oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 47,7, kurulan kooperatif sayısı yüzde 56,3, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 46,2 azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 41,9, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 56,5, kapanan kooperatif sayısında yüzde 88,3 oranında azalış oldu.

İKİ İLDE ŞİRKET KURULUŞU GERÇEKLEŞMEDİMayıs 2021'de kurulan toplam 4 bin 542 şirket ve kooperatifin yüzde 85,4'ü limited şirket, yüzde 13,2'si anonim şirket, yüzde 1,4'ü ise kooperatif. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,8'i İstanbul , yüzde 10'u Ankara , yüzde 5,6'sı İzmir 'de kuruldu. Ayrıca, bu ay Gümüşhane ve Bayburt 'ta şirket kuruluşu gerçekleşmedi. Kurulan 490 yabancı ortak sermayeli şirketin 52'si anonim, 438'i limited şirket. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 85,3'ünü yabancı sermayeli ortak payını oluşturmakta. 'YÜZDE 31,4 ORANINDA AZALDI'2021 yılında toplam 45 bin 712 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 39 bin 101 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 46,5'ini, 5 bin 999 anonim şirket ise yüzde 53,5'ini oluşturmakta. Mayıs ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, mart ayına göre yüzde 31,4 oranında azaldı. Mayıs 2021'de şirket ve kooperatiflerin 1448'i ticaret, 857'si imalat ve 489'u inşaat sektöründe kuruldu. Mayıs 2021'de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 434'ü toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 293'ü inşaat, 190'ı imalat faaliyetleri sektöründe yer aldı.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 185'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 79'u inşaat, 71'i imalat sektöründe. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 235'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 79'u inşaat, 60'ı imalat sektöründe yer aldı. Mayıs 2021'de kurulan 62 kooperatifin 27'si konut yapı kooperatifi, 19'u işletme kooperatifi, 4'ü tarımsal kalkınma kooperatifi olarak kuruldu. Mayıs 2021'de kurulan 490 yabancı ortak sermayeli şirketin 295'i Türkiye, 34'ü İran, 14'ü Pakistan ortaklı olarak kuruldu.