Kurulan şirket sayısı yüzde 57 arttı
1 saat önce
Kurulan şirket sayısı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 57 artarak 7 bin 197, kapanan şirket sayısı yüzde 56,07 artarak bin 119 oldu.
Kurulan şirket sayısı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 57 artarak 7 bin 197, kapanan şirket sayısı yüzde 56,07 artarak bin 119 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:25
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