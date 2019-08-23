Son Dakika Haberleri: Kurulan şirket sayısı yüzde 57 arttı
Son Dakika Ekonomi Haber

Kurulan şirket sayısı yüzde 57 arttı

1 saat önce

Kurulan şirket sayısı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 57 artarak 7 bin 197, kapanan şirket sayısı yüzde 56,07 artarak bin 119 oldu.

Kurulan şirket sayısı yüzde 57 arttı , System.String[]

Kurulan şirket sayısı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 57 artarak 7 bin 197, kapanan şirket sayısı yüzde 56,07 artarak bin 119 oldu.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:25 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konut kredisinde faizler 1 yılın en düşük seviyesine geriledi
Eskişehirspor'a haciz şoku! Beyazıt Öztürk, Beyazıt'ta satın aldığı eski binayı otele çevirecek Eski eşi tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un son görüntüsü ortaya çıktı: Ölmek istemiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 12:15:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurulan şirket sayısı yüzde 57 arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]