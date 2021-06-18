Kurulan şirket yüzde 30.3, kapanan yüzde 8.4 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Bİrliği'nin (TOBB) verilerine göre, aynı dönemde; kurulan kooperatif sayısı yüzde 51.2 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 22.1 azaldı. Aynı dönemde kapanan kooperatif sayısı yüzde 75 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 61.3 azaldı.

Türkiye genelinde kurulan şirket sayısı, Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 30.3 ve aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 8.4 arttı.

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