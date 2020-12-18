Kurulan şirketler Kasım'da yıllık yüzde 12.13 arttı

Türkiye genelinde kurulan şirket sayısı Kasım'da aylık bazda yüzde 15.51 azalırken, yıllık bazda yüzde 12.13 arttı.
TÜrkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin verilerine göre, Kasım'da aylık bazda;kurulan şirket sayısı yüzde 15.51,kurulan kooperatif sayısı yüzde 28.93,kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11.58 azaldı.?Aynı dönemde; kapanan şirket sayısı yüzde 22.05, kapanan kooperatif sayısı yüzde 95.71,kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 25.27 azaldı.TOBB verilerine göre Kasım'da yıllık bazda;kurulan şirket sayısı yüzde 12.13,kurulan kooperatif sayısı yüzde 10.78,kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11.13 arttı.Aynı dönemde;kapanan şirket sayısı yüzde 5.02,kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9.82,kapanan kooperatif sayısı yüzde 95.59 azaldı.TOBB verilerine göre, yılın ilk 11 aylık döneminde yıllık bazda;kurulan şirket sayısı yüzde 21.75,kurulan kooperatif sayısı yüzde 31.66,kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 30.78 arttı.Aynı dönemde;kapanan şirket sayısı yüzde 11.00,kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14.39 artarken,kapanan kooperatif sayısı yüzde 26.18 azaldı. (Grafik - Tablo)
- Kaynak: DHA
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