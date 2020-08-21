Kurulan şirketler Temmuz'da yüzde 6.32 arttı

Temmuz ayında kurulan şirketlerin sayısı aylık bazda yüzde 6.32, aynı dönemde kapanan şirketlerin sayısı da 35.34 arttı.

Temmuz ayında kurulan şirketlerin sayısı aylık bazda yüzde 6.32, aynı dönemde kapanan şirketlerin sayısı da 35.34 arttı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, Temmuzda aylık bazda kurulan kooperatif sayısı yüzde 56.10 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8.46 azaldı. Aynı dönemde kapanan kişi ticari işletme sayısında yüzde 16.71 artarken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 50 azaldı.Kurulan şirket sayısı yıllık bazda da yüzde 41.75 yükseldi. Aynı dönemde kurulan kooperatif sayısı yüzde 84.62, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 57.86 arttı.Temmuz'da yıllık bazda, kapanan şirket sayısı yüzde 34.50, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı 1.60 artarken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 90.43 azaldı.Yılın ilk yedi ayında kurulan şirket sayısı da yıllık bazda yüzde 14.38 arttı. Bu dönemde kurulan kooperatif sayısı yüzde 26.32 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 28.70 arttı. Aynı dönemde kapanan kişi ticari işletme sayısında yüzde 16.71 artarken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 50 azaldı.Kurulan şirket sayısı yıllık bazda da yüzde 41.75 yükseldi. Aynı dönemde kurulan kooperatif sayısı yüzde 84.62, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 57.86 arttı.Temmuz'da yıllık bazda, kapanan şirket sayısı yüzde 34.50, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı 1.60 artarken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 90.43 azaldı.Yılın ilk yedi ayında kurulan şirket sayısı da yıllık bazda yüzde 14.38 arttı. Bu dönemde kurulan kooperatif sayısı yüzde 26.32 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 28.70 arttı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 9.33, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 15.31 artarken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 38.11 azaldı. (Grafik)



Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 10:58

Kaynak: DHA

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