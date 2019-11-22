Kurulan ve kapanan şirket istatistikleri açıklandı

Kurulan şirketlerin sayısı 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 8,52 oranında arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2019 Ekim dönemi kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2019 Ekim döneminde bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 8,52 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,96 kurulan kooperatif sayısı yüzde 2,75 oranında arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 2,92 kapanan kooperatif sayısında yüzde 7,35 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 10,05 arttı. Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,95 oranında arttı.

2019 yılı Ekim ayında, 2018 yılı Ekim ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 17,95 kurulan kooperatif sayısı yüzde 41,77 oranında artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,37 oranında azaldı. 2019 yılının ilk on ayında kapanan kooperatif sayısı, 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 15,94 oranında azaldı. 2019 yılının ilk on ayında 2018 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 5,52 oranında artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,32 kapanan kooperatif sayısında yüzde 15,94 oranında azaldı.

2019 YILI EKİM AYINDA BAYBURT VE IĞDIR'DA ŞİRKET KURULUŞU GERÇEKLEŞMEDİ

2019 yılı Ekim ayında kurulan toplam 8 bin 464 şirket ve kooperatifin yüzde 85,23'ü limited şirket, yüzde 13,43'ü anonim şirket, yüzde 1,32'si ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,67'si İstanbul, yüzde 10,53'ü Ankara, yüzde 6,32'si İzmir'de kuruldu. Bu ay Bayburt ve Iğdır'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

2019 Ekim ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 15,87 oranında arttı. 2019 yılında toplam 69 bin 478 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 59 bin 321 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 68,36'sını, 9 bin 187 anonim şirket ise yüzde 31,62'sini oluşturdu. Ekim ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Eylül ayına göre yüzde 15,87 oranında arttı.

2019 Ekim ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 894'ü ticaret, bin 312'si imalat ve 787'si inşaat sektöründe kuruldu. 2019 Ekim ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 870'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 363'ü inşaat, 346'sı imalat sektöründe oldu.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 406'sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 207'si inşaat, 126'sı imalat sektöründedir. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 597'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 244'ü inşaat, 123'ü imalat sektöründe oldu.

2019 Ekim ayında kurulan 112 kooperatifin 43'ü konut yapı kooperatifi, 19'u tarımsal kalkınma kooperatifi ve 17'si ise işletme kooperatifi olarak kuruldu. 2019 yılında kurulan 956 kooperatifin 373'ü konut yapı kooperatifi, 159'u tarımsal kalkınma kooperatifi, 130'u işletme kooperatifi olarak kuruldu.

2019 YILI EKİM AYINDA BİN 183 ADET YABANCI ORTAK SERMAYELİ

2019 yılı Ekim ayında kurulan bin 183 yabancı ortak sermayeli şirketin 693'ü Türkiye, 87'si İran, 38'i Suriye, ortaklı olarak kuruldu. Kurulan bin 183 yabancı ortak sermayeli şirketin 116'sı anonim, bin 67'si limited şirket oldu. 2019 yılında kurulan şirketlerin bin 249'u belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 672'si gayrimenkul acenteleri, 556'sı lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 83,90'nı yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.

(İHA)