Kurulan ve kapanan şirket istatistikleri açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurulan ve kapanan şirket istatistikleri açıklandı - Son Dakika

Kurulan ve kapanan şirket istatistikleri açıklandı

7 saat önce

Kurulan kooperatiflerin sayısı 2020 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 12,88 arttı.

Kurulan ve kapanan şirket istatistikleri açıklandı, System.String[]

Kurulan kooperatiflerin sayısı 2020 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 12,88 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2020 mart ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 9,60 oranında azalmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,84 kurulan kooperatif sayısı yüzde 12,88 oranında arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 7,40 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 35,26 oranında azalmış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 41,46 oranında artış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,27 artış oldu. 2020 yılı mart ayında, 2019 yılı mart ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 17,27 kurulan kooperatif sayısı yüzde 58,51 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 46,01 oranında arttı. 2020 yılı mart ayında, kapanan şirket sayısı 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 19,22 kapanan kooperatif sayısında yüzde 9,43 oranında artış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 11,57 oranında azalış oldu.

Tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti

Aynı dönemde kurulan toplam 8 bin 425 şirket ve kooperatifin yüzde 85,52'si limited şirket, yüzde 12,70'i anonim şirket, yüzde 1,77'si ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,87'si İstanbul, yüzde 10,05'i Ankara, yüzde 5,38'i İzmir'de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 14,39 oranında arttı

2020 yılında toplam 28 bin 303 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 24 bin 175 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 77,09'unu, 3 bin 731 anonim şirket ise yüzde 22,91'ini oluşturdu. Mart ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, şubat ayına göre yüzde 14,39 oranında arttı.

2020 mart ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 840'ı ticaret, bin 286'sı imalat ve 937'si inşaat sektöründe kuruldu. 2020 mart ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 921'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 846'sı inşaat, 305'i imalat sektöründe oldu.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 250'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 159'u inşaat, 108'i imalat sektöründedir. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 637'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 262'si inşaat, 122'si imalat sektöründe oldu.

Kurulan 149 kooperatifin 56'i konut yapı kooperatifi oldu

2020 mart ayında kurulan 149 kooperatifin 56'si konut yapı kooperatifi, 34'ü işletme kooperatifi 23'ü tarımsal kalkınma kooperatifi olarak kuruldu.

Martta 942 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

2020 yılı mart ayında kurulan 942 yabancı ortak sermayeli şirketin 540'ı Türkiye, 51'i İran, 32'si Suriye ve Irak ortaklı olarak kuruldu. Kurulan 942 yabancı ortak sermayeli şirketin 97'si anonim, 845'i limited şirket oldu. 2020 yılında kurulan şirketlerin 374'ü belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 171'i gayrimenkul acenteleri ve 150'si İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 76,28'ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 10:25 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi Altının gram fiyatı dünkü rekorun ardından bugüne düşüşle başlayarak 376,5 liradan işlem görüyor Annesini kaybeden kadın, okuttuğu mevlidi koronavirüs nedeniyle sosyal medyadan yayınladı Türkiye'nin koronavirüs sonrası boş kalan meydanları ve hava kalitesinin artması uzaydan görüntülendi 'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun ölmeden önce, görüşmelerini sızdıran kişilere dava açtığı ortaya çıktı Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde araştırma yapıldı: 10 Nisan gecesi sokağa çıkanlar ne aldı? Evinde maraton koşan Sinoplu öğretmen, 42 kilometreyi 2.100 tur atarak tamamladı Koronavirüs salgını günlerinde Türkiye'de maske sorunu yaşanıyor Telefon dolandırıcıları, hamile hemşire adına 60 bin TL kredi çekti İngiliz gazete Daily Mail, Osmanlı için kullandıkları tabiri kendileri için manşet attı: Avrupa'nın hasta adamı Prof. Dr. Ercümen Ovalı'nın koronavirüs tedavisi için bulduğu ilaca Bilim Kurulu üyesinden ilk yorum: Zaten deneniyor Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kişi, trafik kazasında öldü Kirasını ödeyemediği için evden atılmakla tehdit edilen kadına yardım yağdı! Fazla gelen yardımları paylaşacak
Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti         
17:25
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı         
17:18
Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu         
17:06
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti         
17:04
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza kesebilecek Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza kesebilecek         
16:56
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu         
16:47
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı         
16:45
Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir         
16:45
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi         
16:38
Son Dakika: Motorine 10, benzine 15 kuruş zam geldi Son Dakika: Motorine 10, benzine 15 kuruş zam geldi         
16:32
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi         
16:24
Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti         
16:23
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek         
16:12
Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı         
15:59
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun "Anneme aşığım" dediği video izleyenlerin yüreğini yaktı         
15:56
Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti         
15:53
Saplantılı şahıs tarafından öldürülen Gamze'nin ablası: Peşinde biri olduğunu söyleseydi hakkından gelirdik Saplantılı şahıs tarafından öldürülen Gamze'nin ablası: Peşinde biri olduğunu söyleseydi hakkından gelirdik         
15:50
Son Dakika: İstanbul Valisi, kentte bugüne kadar dağıtılan maske sayısını paylaştı Son Dakika: İstanbul Valisi, kentte bugüne kadar dağıtılan maske sayısını paylaştı         
15:44
Koronavirüsü yenen doktor Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti         
15:41
İsveç Prensesi, koronavirüsle mücadele için üç günlük eğitimin ardından hastanede çalışmaya başladı İsveç Prensesi, koronavirüsle mücadele için üç günlük eğitimin ardından hastanede çalışmaya başladı         
15:40
Kirasını ödeyemediği için evden atılmakla tehdit edilen kadına yardım yağdı! Fazla gelen yardımları paylaşacak Kirasını ödeyemediği için evden atılmakla tehdit edilen kadına yardım yağdı! Fazla gelen yardımları paylaşacak         
15:33
Türk otomotiv şirketi Karsan, 20 Nisan'da üretime tekrar başlayacak Türk otomotiv şirketi Karsan, 20 Nisan'da üretime tekrar başlayacak         
15:26
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kişi, trafik kazasında öldü İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kişi, trafik kazasında öldü         
15:24
Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım         
15:22
Samsun'da boş mezarın içine düşen kadının o anları kamerada Samsun'da boş mezarın içine düşen kadının o anları kamerada         
15:21
Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti         
14:56
Prof. Dr. Ercümen Ovalı'nın koronavirüs tedavisi için bulduğu ilaca Bilim Kurulu üyesinden ilk yorum: Zaten deneniyor Prof. Dr. Ercümen Ovalı'nın koronavirüs tedavisi için bulduğu ilaca Bilim Kurulu üyesinden ilk yorum: Zaten deneniyor         
14:43
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt         
14:42
8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı 8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı         
14:40
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı         
14:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2020 17:30:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kurulan ve kapanan şirket istatistikleri açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]