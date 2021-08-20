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Kurulan ve kapanan şirket istatistikleri açıklandı - Son Dakika

Kurulan ve kapanan şirket istatistikleri açıklandı

20.08.2021 12:04
Kurulan ve kapanan şirket istatistikleri açıklandı, System.String[]

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2021 yılı Temmuz ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2021 yılı Temmuz ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. 2021'in ilk 7 ayında kurulan şirketlerin sayısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artış oldu.

TOBB'un yayımladığı Temmuz ayı istatistiklerine göre, 2021'in ilk 7 ayında kurulan şirket sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8, kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 2,3 oranında arttı. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 8,1 oranında azaldı. 2021'in ilk 7 ayında, önceki yılın aynı dönemine göre kapanan şirket sayısında yüzde 10,8, kapanan kooperatif sayısı yüzde 13,3, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 13,7 oranında azalış oldu.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA ÖNCEKİ AYA GÖRE DÜŞÜŞTemmuzda kurulan şirket sayısı, haziran ayına kıyasla yüzde 29,6 gerileyerek, 9 bin 560'tan 6 bin 735'e düştü; kurulan kooperatif sayısı yüzde 6,7, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 38,7 oranında azaldı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 15,8 azalarak 1226'dan 1032'ye indi. Gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 5,2 oranında azalış oldu, kooperatif sayısında yüzde 153,5 artış oldu. Temmuzda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34, kapanan şirket sayısı da yüzde 31,4 azaldı.BAYBURT HARİÇ TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULDUTemmuz 2021'de kurulan toplam 6 bin 847 şirket ve kooperatifin yüzde 84,6'sını limited şirket, yüzde 13,7'si anonim şirket, yüzde 1,6'sı ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,2'si İstanbul, yüzde 10,3'ü Ankara, yüzde 6'sı İzmir'de kuruldu. Bu ay Bayburt hariç tüm illerde şirket kuruldu. Kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı da bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında azaldı.Temmuzda kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 266'sı ticaret, 1142'si imalat ve 721'si inşaat sektöründe yer aldı. Gerçek kişi ticari işletmelerinin de 634'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 358'i inşaat, 182'si imalat faaliyetleri sektöründe yer aldı.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 359'u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 204'ü inşaat, 127'si imalat sektöründe, gerçek kişi ticari işletmelerinin 583'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 229'u inşaat, 134'ü de imalat sektöründe yer aldı.


Kooperatif, Bayburt, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Kurulan ve kapanan şirket istatistikleri açıklandı - Son Dakika Ekonomi


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