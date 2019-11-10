Son Dakika Haberleri: Kurulay Yılmaz, 'Akılla Hesaplaşma' isimli yeni kitabını okurlarıyla buluşturdu
Son Dakika Yaşam Kurulay Yılmaz, 'Akılla Hesaplaşma' isimli yeni kitabını okurlarıyla buluşturdu

Kurulay Yılmaz, 'Akılla Hesaplaşma' isimli yeni kitabını okurlarıyla buluşturdu

7 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Araştırmacı Yazar Kurulay Yılmaz, "Akılla Hesaplaşma" isimli yeni kitabını okurlarla buluşturdu.

Kurulay Yılmaz, 'Akılla Hesaplaşma' isimli yeni kitabını okurlarıyla buluşturdu, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Araştırmacı Yazar Kurulay Yılmaz, "Akılla Hesaplaşma" isimli yeni kitabını okurlarla buluşturdu.


Yazar Yılmaz, kitabında Alzheimer hastalığını önleyici metotların olduğunu belirtti. Kurulay Yılmaz kitabın tanıtımıyla ilgili yaptığı konuşmada, "Hızlı düşünüp, doğru kararı verebilmek başarının şartıdır. Bunun için de bilgi ve özgüven çok önemlidir. Ancak seçenekler arasından en isabetli olanı seçmek deneyimle kazanılır. Zeka oyunları kolay ve çabuk öğrenmeyi sağlar. Sinaps adı verilen beyin hücrelerini çoğaltır. Zihni açar, ufku genişletir. Öğrenciyi sıkmadan araştırmaya sevk eder ve derslerini sevdirir. Oyun oynar gibi bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlar. Özgüvenlerini arttırır ve beyin jimnastiği yaptırır. Bu kitap öğrencilere derslerini daha çok sevdirecektir. Daha başarılı olmalarını sağlayacaktır. Yalnız öğrencilerin değil her yaştan her meslekten olan kişiler için de çok faydalıdır. Hoşça vakit geçirmelerini, stres atmalarını sağlar. Alzheimer hastalığını önler. Umarım yalnız öğrenciler değil her yaştan ve meslekten okurlarımız için de faydalı olur" dedi. - BİLECİK

Bozüyük, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:48 Kaynak: İHA
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