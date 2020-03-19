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Kurulu güçte ilk üç: EÜAŞ, ENKA, Enerjisa
1 saat önce
Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney ile enerji sektörünün önde gelen bilgi kaynağı Enerji Günlüğü işbirliğiyle hazırlanan ve Türkiye'nin en büyük 100 elektrik üreticisini belirleyen MW100 Türkiye araştırması ve raporu yayınlandı.
Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney ile enerji sektörünün önde gelen bilgi kaynağı Enerji Günlüğü işbirliğiyle hazırlanan ve Türkiye'nin en büyük 100 elektrik üreticisini belirleyen MW100 Türkiye araştırması ve raporu yayınlandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:07
Son Dakika Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak 7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu