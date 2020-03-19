Kurulu güçte ilk üç: EÜAŞ, ENKA, Enerjisa

Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney ile enerji sektörünün önde gelen bilgi kaynağı Enerji Günlüğü işbirliğiyle hazırlanan ve Türkiye'nin en büyük 100 elektrik üreticisini belirleyen MW100 Türkiye araştırması ve raporu yayınlandı.