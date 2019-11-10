Son Dakika Haberleri: "Kuruluş Osman" 20 Kasım'da seyirciyle buluşacak
Son Dakika Güncel 'Kuruluş Osman' 20 Kasım'da seyirciyle buluşacak

"Kuruluş Osman" 20 Kasım'da seyirciyle buluşacak

7 saat önce

"Kuruluş Osman", ekran yolculuğuna 20 Kasım Çarşamba akşamı başlayacak.

"Kuruluş Osman", ekran yolculuğuna 20 Kasım Çarşamba akşamı başlayacak.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu, "Diriliş Ertuğrul"un yapımcısı Mehmet Bozdağ'a ait olan dizi ATV'de ekrana gelecek.

Yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği "Kuruluş Osman" dizisinin birinci bölüm tanıtımları yayınlanmaya başlandı.

Tanıtımda Osman Bey'in yanı sıra "Diriliş Ertuğrul" izleyicisinin yakından tanıdığı, Ertuğrul Bey'in yol arkadaşı Bamsı karakteri de dikkati çekiyor.

Kayı Obası'nın emektar Alp Başı Bamsı ve Osman Bey'in demirhanede kılıç dövdükleri sahnenin yer aldığı tanıtım videosu sosyal medyada ilgi görüyor.

Hazırlık süreci bir yılı aşkın süren, Burak Özçivit başta olmak üzere 40 ana cast oyuncusunun yer aldığı dizinin çekimleri, 360 dönüm arazi üzerine kurulan platoda yapılıyor.

Diriliş Ertuğrul, Burak Özçivit, Çarşamba, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi belli oldu! İşte ilk bölüm tanıtımı
Dev anlaşmayı Fuat Oktay duyurdu: Türkiye ile Kazakistan arasında 1,4 milyar dolarlık sözleşmeler imzalandı İzmir ve Antalya'da peş peşe korkutan depremler Tel Abyad'da terör örgütüne ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 20:59:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Kuruluş Osman" 20 Kasım'da seyirciyle buluşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]