"Kuruluş Osman" 20 Kasım'da seyirciyle buluşacak

"Kuruluş Osman", ekran yolculuğuna 20 Kasım Çarşamba akşamı başlayacak.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu, "Diriliş Ertuğrul"un yapımcısı Mehmet Bozdağ'a ait olan dizi ATV'de ekrana gelecek.

Yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği "Kuruluş Osman" dizisinin birinci bölüm tanıtımları yayınlanmaya başlandı.

Tanıtımda Osman Bey'in yanı sıra "Diriliş Ertuğrul" izleyicisinin yakından tanıdığı, Ertuğrul Bey'in yol arkadaşı Bamsı karakteri de dikkati çekiyor.

Kayı Obası'nın emektar Alp Başı Bamsı ve Osman Bey'in demirhanede kılıç dövdükleri sahnenin yer aldığı tanıtım videosu sosyal medyada ilgi görüyor.

Hazırlık süreci bir yılı aşkın süren, Burak Özçivit başta olmak üzere 40 ana cast oyuncusunun yer aldığı dizinin çekimleri, 360 dönüm arazi üzerine kurulan platoda yapılıyor.