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Kuruluş Osman 81. Bölüm 2. Fragmanı | "Öleceksin..." @Kuruluş Osman ? - Son Dakika

Kuruluş Osman 81. Bölüm 2. Fragmanı | "Öleceksin..." @Kuruluş Osman ?

08.02.2022 09:35

Kuruluş Osman her Çarşamba 20.00'de atv'de!

Kuruluş Osman her Çarşamba 20.00'de atv'de!

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu…

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü.

Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi.

72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…

Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

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Ertuğrul Gazi, Kömür, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Kuruluş Osman 81. Bölüm 2. Fragmanı | 'Öleceksin...' @Kuruluş Osman ? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuruluş Osman 81. Bölüm 2. Fragmanı | "Öleceksin..." @Kuruluş Osman ? - Son Dakika
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