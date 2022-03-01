Kuruluş Osman 84. Bölüm 2. Fragmanı | Cerkutay ölüyor mu? - Son Dakika
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Kuruluş Osman 84. Bölüm 2. Fragmanı | Cerkutay ölüyor mu?

01.03.2022 09:43

atv YouTube kanalına abone olun: https://goo.gl/dmrDLNKuruluş Osman her Çarşamba 20.00'de atv'de!

atv YouTube kanalına abone olun: https://goo.gl/dmrDLN

Kuruluş Osman her Çarşamba 20.00'de atv'de!

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu…

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü.

Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi.

72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…

Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

Yapım : Bozdağ Film

Yapımcı : Mehmet Bozdağ

Yönetmen: Ahmet Yılmaz

Senaryo : Mehmet Bozdağ, İsa Yıldız, Mehmet İlker Altınay, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Mert Özel, Fatmanur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Abdulkadir İlter

Oyuncular: Burak Özçivit (Osman), Didem Balçın (Selcan), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun), Serhat Kılıç (Kosses), Erkan Avcı (Nikola), Seda Yıldız (Edebalı), Yıldıray Şahinler (Rogatus), Özge Törer (Bala), Emre Basalak (Gündüz), Rüzgar Aksoy (Turgut), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Ahmet Yenilmez (Demirci), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Buse Arslan (Aygül), Emel Dede (Gonca), Şeyma Korkmaz (Mari), Açelya Özcan (Ayşe), Fatih Ayhan (Baysungur), Ömer Ağan (Saltuk), Ahmet Kaynak (Bahadır), Serdar Kayaokay (Gregor), Oğuzhan Karbi (Nestor), Serhat Parıl (Feodor), Melis Gürhan (Cornelia), Can Bartu Aslan (Aktemur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Gizem Kala (Gökçe), Recep Çavdar (Andreas), Rıdvan Uludaşdemir (Diago), Serdar Akülker (Anselmo), Yazmeen Baker.

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Ertuğrul Gazi, Mehmet Bozdağ, Youtube, Kömür, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Kuruluş Osman 84. Bölüm 2. Fragmanı | Cerkutay ölüyor mu? - Son Dakika


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